Поступки росіянам є смертельно небезпечними

20 травня 2022 , 18:20
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Петро Олещук

Джерело:

фейсбук Петра Олещука

Як я люблю цю логіку. Московія постачає газ і нафту, отже – всі мають йти їй на поступки, бо як же світ без газу і нафти?

Московія напала на Україну, яка виготовляє сільгоспродукцію для світу, отже –  всі (і Україна) мають йти на поступки Московії, бо як же світ без їжі?

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Хибна логіка

А ще Путіну треба йти на поступки, аби він "зберіг обличчя", адже він – небезпечний психопат, що хоче всіх вбити.

Оскільки серед лідерів України небезпечних психопатів немає, і ніхто всіх вибити не погрожує, то і турбуватися про їхнє обличчя теж не варто?

Якщо московити вбивають мирних українців, гвалтують, катують –  це агресія. Коли українці гідно відповідають на агресію, знищуючи московитів, –  це уже "ескалація".

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Автор: Петро Олещук