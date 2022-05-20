Поступки росіянам є смертельно небезпечними

Як я люблю цю логіку. Московія постачає газ і нафту, отже – всі мають йти їй на поступки, бо як же світ без газу і нафти?

Московія напала на Україну, яка виготовляє сільгоспродукцію для світу, отже – всі (і Україна) мають йти на поступки Московії, бо як же світ без їжі?

Читайте також Україна отримала потужні важелі стримування девальвації та інфляції

Хибна логіка

А ще Путіну треба йти на поступки, аби він "зберіг обличчя", адже він – небезпечний психопат, що хоче всіх вбити.

Оскільки серед лідерів України небезпечних психопатів немає, і ніхто всіх вибити не погрожує, то і турбуватися про їхнє обличчя теж не варто?

Якщо московити вбивають мирних українців, гвалтують, катують – це агресія. Коли українці гідно відповідають на агресію, знищуючи московитів, – це уже "ескалація".