Чутки про територіальні поступки України – це лише медійна інформаційна буря, – Тихий

Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій від США чи інших партнерів щодо територіальних поступок. Заяви, які лунають щодо цього у ЗМІ, є лише інформаційною бурею, яку не слід сприймати емоційно.

Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Що відповів Тихий про чутки про територіальні поступки

Георгій Тихий зазначив, що МЗС розглядає заяви, які лунали про нібито необхідність територіальних поступок з боку України, як загальні формулювання.

"До нас не надходили жодні офіційні пропозиції щодо поступок з боку США або інших партнерів", – сказав він.

Речник міністерства закордонних справ підкреслив, що заяви в медіа часто є відповідями на запитання журналістів, тому не варто робити з них далекосяжних висновків.

Те, що ми бачимо в медіа – це інформаційна буря. Треба ставитися до неї спокійно, аналізувати дії, а не слова,

– підкреслив Тихий.

Він також зауважив, що суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах не підлягає сумніву. Зокрема, Росія незаконно перебуває на нашій землі, а Україна є цілісною державою, і це підтримує абсолютна більшість держав-членів ООН.

До слова, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна ніколи не визнає території, окуповані Росією, як землі країни-агресорки. Президент підкреслив, що шансів, що ми своєю волею щось віддамо з територій Росії, немає.