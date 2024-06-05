У Дії з'явилося посвідчення ветерана: що це за документ

Відтепер українські захисники зможуть скористатися через Дію одним із найочікуваніших документів. Мовиться про посвідчення ветерана.

Його можуть додати громадяни зі статусом учасника бойових дій, учасника війни та члени сім'ї загиблих. За словами міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відтепер не потрібно носити із собою паперовий аналог посвідчення ветерана.

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Що відомо про посвідчення ветерана в Дії

Федоров 5 червня повідомив, що відтепер посвідчення ветерана можна завжди мати під рукою завдяки додатку Дія.

Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог,

– заявив він.

До категорій осіб, які можуть додати посвідчення ветерана в Дію, належать:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни;

постраждалі учасники Революції гідності;

члени сім'ї загиблого ветерана війни;

члени сім'ї загиблого захисника і захисниці України.

Як додати посвідчення ветерана в Дію

Як додати посвідчення ветерана в Дію: дивіться відео

Коротка текстова інструкція:

прогортати всі документи в додатку;

натиснути "Додати документ";

вибрати "Посвідчення ветерана";

надати дозвіл на отримання даних;

натиснути "Додати посвідчення".

Документ з’явиться в додатку протягом кількох хвилин.

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