Військовий потенціал ХАМАС підірваний, але бої ще триватимуть, – міноборони Ізраїлю

Бойовики ХАМАС не змогли відсидітися у підземних бункерах, як на те сподівалися, а саме угруповання збанкрутувало. Щонайменше – у військовому плані.
Джерело:Times of Israel
Таку позицію висловив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц 16 травня. Однак і зауважив, що бої триватимуть.
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Армія Ізраїлю готова до нових боїв
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц у неділю, 16 травня, виступив із заявою. Він закликав військових бути пильними – адже бої не зупинилися й, вочевидь, матимуть продовження. Іншими словами, військову операцію проти Сектора Гази продовжать.
- Ганц також заявив, що військовий потенціал ХАМАС "підірваний, а його доктрина про використання підземних споруд в битвах – провалилася крізь землю".
Раніше прем'єр Ізраїлю Нетаньяху повідомляв, що військові "завдали ударів по підземних спорудах" ХАМАС – там, мовляв, вважали, що зможуть заховатися, але помилялися.
Лідери ХАМАС вважають, що можуть втекти. Але ні, вони не можуть втекти. Ми знайдемо їх де завгодно,
– запевнив Біньямін Нетаньяху.
Коротко про поточну ситуацію в Ізраїлі
- Видання Times of Israel також повідомило, що загалом міжетнічна напруженість у країні дещо вляглася. Однак в Єрусалимі вона досі помітна.
- Щодо бойових дій – за даними на 16 травня ізраїльська армія нарахувала 2900 ракет, випущених з Сектора Гази бойовиками ХАМАС.
- Загалом загострення палестино-ізраїльського конфлікту триває вже тиждень. Сторони щодня обмінюються обстрілами, у результаті яких гинуть люди.
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