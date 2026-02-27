Чи прийде різке потепління в Україну, і коли підвищиться температура
Після закінчення зимового періоду до України прийде незначне потепління, температурні показники зростуть на кілька градусів. Утім, різких змін у бік підвищення найближчим часом чекати не варто.
Відповідну інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в телеефірі, повідомляє Укрінформ.
Коли потеплішає в Україні?
Наталія Птуха розповіла, що останні дні зими ще можуть бути прохолодними, особливо у нічний час. Але надалі, згідно з даними Укргідрометцентру, почнеться поступове підвищення температури, особливо в денні години.
Не різке, поступове, буквально на кілька градусів, але все одно, особливо з 1 березня в нас уже буде більше прояснень. І, відповідно, вдень температурні показники вже будуть від 2 до 7 градусів тепла. А ось по південних областях, західних і в Криму, взагалі +8… +13,
– повідомила вона.
До цього моменту морози ще утримаються, температура повітря впродовж доби становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вночі показники можуть знижуватися ще більше, проте вдень буде близько 0 та навіть вище.
І, за її словами, хоч березень почнеться з прояснень, які вдень створюватимуть відчуття весни, проте уночі в умовах антициклону вони сприятимуть інтенсивнішому зниженню температури, через що можуть утриматися морози.
Що прогнозували синоптики раніше?
Загалом погода в Україні протягом першої декади березня здебільшого буде теплішою та сухою, тож не супроводжуватиметься істотними опадами. Але до кінця зими ще утримаються хмарність та нічні морози.
Температура повітря найближчими днями коливатиметься від морозів уночі до плюсових значень у денні години. Протягом 27 – 28 лютого опади припиняться. Різких змін на цей період не прогнозували.
Раніше Укргідрометцентр також повідомляв, що середньомісячна температура у березні 2026 року в Україні становитиме від 1 до 7 градусів тепла. Місячна кількість опадів очікується від 30 до 55 міліметрів.