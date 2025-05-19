Потепління в Києві: синоптики пояснили, коли очікувати

У столиці України нарешті очікується потепління. 20 травня буде ще прохолодно, але надалі приємна погода з 20 – 24 градусами тепла.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Коли очікувати потепління в Києві

Синоптики повідомили, що 20 – 24 травня в столиці України можна розраховувати на нестійку погоду з коливаннями температури, атмосферного тиску й вологості повітря.

У вівторок, 20 травня, ще буде прохолодно. Проте надалі поступове приємне потепління – вдень до 24 градусів тепла. В суботу, 24 травня, знову відчутне зниження температури, але нетривале.

Потепління у столиці / Графік Укргідрометцентру

У вівторок, 20 травня місцями короткочасний дощ, середа і четвер – без опадів, у п’ятницю – подекуди невеликий, а в суботу помірний дощ.

До слова, 19 травня в Києві очікується гроза. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Мешканців та гостей міста під час грози закликають подбати про свою безпеку. Зокрема, уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автомобілі.