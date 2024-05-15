Заморозки відступлять: синоптик назвав дату потепління

Синоптики прогнозували, що цього тижня погода в Україні буде холодною й нестійкою. У частині областей знову вдарять заморозки.

Втім, мінуси на довго вже не затримаються. Так, Ігор Кібальчич спрогнозував, коли нарешті потепліє.

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Синоптик писав, що цього тижня внаслідок стійкої атмосферної циркуляції з півночі, на територію України продовжить надходити холодне повітря з арктичних регіонів Європи. Окрім того, розвиток висотного циклону над Лівобережжям сприятиме ущільненню хмарного покриву та випаданню дощів різної інтенсивності.

Кібальчич прогнозував, що заморозки вночі найбільш ймовірні у північних і західних областях. Також зазначав, що середня добова температура упродовж тижня виявиться нижчою за норму на 5 – 10 градусів.

Поступове підвищення температурного фону та стабілізація погодних умов очікується лише з 17 травня,

– зазначив експерт.

Так, за прогнозом синоптика, вночі п'ятниці вже 3 – 8 градусів тепла. Вдень в Україні до 16 – 21 градуса.

У суботу, 18 травня, вночі 5 – 10 градусів тепла, а вдень до +21. Тільки на Заході дещо прохолодніше, зокрема, подекуди 12 – 17 градусів.

У неділю, 19 травня, вночі вже до +12 градусів. Вдень до 18 – 23 градусів.

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