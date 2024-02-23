Потепління по всій країні – наближається весна: прогноз погоди на 24 лютого

23 лютого 2024, 14:38
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у суботу, 24 лютого порадує теплом і практично відсутністю опадів. Лише подекуди можливі невеликі дощі – однак це радше виняток.

На переважній частині України температура перевищуватиме 10 градусів вище нуля – а місцями і понад. У повітрі вже відчуватиметься скоре наближення справжніх весняних деньків. 

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Прогноз погоди в Україні

Погода 24 лютого буде малохмарною та практично без опадів. Дощі можливі лише на крайньому заході країни – однак зовсім невеликі. При цьому вітер буде помірний, віятиме з південно-східного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах, вдень також у центральних, більшості північних та Одеській областях пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Окрім цього синоптики прогнозують теплу погоду. Температура вночі сягатиме 2 – 7 градусів вище нуля тепла, вдень триматиметься позначок 8 – 13 градусів. Водночас на Прикарпатті, Одещині та в Криму потепління може сягати до 15 градусів тепла. У східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень також прохолодніше – 4 – 9 градусів тепла.

Денна температура в обласних центрах

  • Київ – +10…+12
  • Ужгород – +11…+13
  • Львів – +11…+13
  • Івано-Франківськ – +12…+14
  • Тернопіль – +10…+12
  • Чернівці – +12…+14
  • Хмельницький – +10…+12
  • Луцьк – +11…+13
  • Рівне – +10…+12
  • Житомир – +10…+12
  • Вінниця – +12…+14
  • Одеса – +8…+10
  • Миколаїв – +10…+12
  • Херсон – +10…+12
  • Сімферополь – +13…+15
  • Кропивницький – +9…+11
  • Черкаси – +10…+12
  • Чернігів – +9…+11
  • Суми – +6…+8
  • Полтава – +6…+8
  • Дніпро – +9…+11
  • Запоріжжя – +7…+9
  • Донецьк – +6…+8
  • Луганськ – +4…+6
  • Харків – +5…+7

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого / Карта Укргідрометцентру

Автор: Дмитро Усик