Більше жодних заморозків: синоптики назвали точну дату потепління

З минулої суботи у частині областей нашої держави знову спостерігаються заморозки. Подекуди вони сильні, сягають 5 градусів. Втім, уже незабаром навіть у темну пору доби всюди будуть лише "плюси".

Коли відступлять заморозки, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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В Україну йде потепління

Наталія Птуха зазначила, що ситуація доволі-таки оптимістична. Хоча цієї ночі у частині регіонів ще дошкуляли заморозки, втім, більше вони не очікуються.

З 12 травня у нічні години вже +3...+10, без всіляких заморозків. На узбережжі морів навіть до +13 може бути,

– прогнозує синоптикиня.

Натомість вдень четверга +12...+17. На Закарпатті навіть до 21 градуса тепла. Далі, з 12 – 13 травня по всій території України вже +17...+22. Лише на Прикарпатті та в Криму дещо прохолодніше. Там очікується 14 – 19 градусів.

Зауважимо, що, за словами, синоптикині, стрімкого потепління у травні все ж не буде. Та й про значну спеку ще не йдеться.