Буде "стрибок" температури: синоптикиня сказала, коли в Україні стане тепліше
- Найбільше потепління в Україні очікується 26 січня.
- Тепле повітря забезпечуватиме вологу помірно теплу погоду.
Найближчим часом синоптики прогнозують зміну погоди в Україні. Очікується потепління в більшості областей, однак ситуація може різнитися залежно від дня та території.
Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає РБК-Україна.
Чи очікується потепління найближчим часом?
За словами Наталії Птухи найближчим часом температура повітря буде зростати. Так впродовж вихідних і на початку тижня в Україні буде різна погода, адже атмосферний тиск коливатиметься, а тепле повітря надходитиме з Чорного моря.
Вітер буде дути спочатку зі сходу, а потім – з південного сходу. Чимало областей накриє вологе помірно тепле повітря.
Проте найбільше його вплив відчуватиметься вже 26 січня, в понеділок,
– зазначила синоптикиня.
Як зміниться погода?
Днями погода залишатиметься морозною. На території України відбуватиметься часткове послаблення морозів на кілька градусів, однак різкого потепління не прогнозують.
Спочатку підвищення температури, яке почнеться 24 – 25 січня, охопить південні й західні області. На півночі та північному сході ще утримуватимуться нічні морози до -19 градусів.
Наступний тиждень принесе потепління й до Києва, але експерти кажуть, що це суттєво не вплине на проблеми з відключеннями світла.