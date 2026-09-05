Чи повернеться спека до +35: синоптикиня відповіла, які температури будуть переважати у вересні

На початку вересня в Україні ще буде тепло, однак повторення серпневої спеки до +35 градусів не прогнозують. У період 8 – 11 вересня температура вдень становитиме до +23…+29 градусів.

Про це синоптикиня Оксана Скляр розповіла в інтерв'ю для 24 Каналу.

Чи повернеться спека у вересні?

Перша декада вересня в Україні традиційно може бути досить теплою, однак цього року сильного потепління до рівня серпневих температур поки не очікують. За попередніми прогнозами, температура залишатиметься комфортною та теплою, без екстремальної спеки до +35 градусів.

Зокрема, у період 8 – 11 вересня вночі температура повітря становитиме близько +10…+16 градусів, а вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до +23…+29 градусів. Найвищі температури, за попередніми даними, можливі в окремих регіонах, зокрема на Закарпатті.

Говорити про повернення масштабної спеки, яка спостерігалася в Україні в серпні, наразі підстав немає. Українців очікує переважно тепла та комфортна погода, але без аномально високих температур.

Нагадаємо, перші дні вересня не означають початку метеорологічної осені в Україні. Попри локальні дощі та певне зниження температури, погоду поки ще можна вважати літньою. Найближчими днями Україну перетинатимуть атмосферні фронти, які принесуть у деякі регіони короткочасні дощі та грози. За словами синоптика Івана Семиліта, нинішні погодні зміни ще не свідчать про остаточний перехід до осіннього сезону. Про настання метеорологічної осені можна буде говорити лише після аналізу температурних показників найближчого періоду.