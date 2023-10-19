Майже літня спека: де в Україні ще пригріє до +26 градусів

Похолодання та нічні морози на довго не затрималися. В Україну знову йде потепління. Ба більше, у частині областей температура повернеться до літніх показників.

Чим дивуватиме погода найближчими днями, в інтерв'ю 24 Канал розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли і де ще пригріє до +26 градусів

Синоптикиня розповіла, що в п'ятницю відбудеться зміна погодних умов. Очікуються дощі.

Атмосферний фронт буде пролягати якраз через територію України, трошки північніше, тому у північних областях більше. Відповідно, з Півдня буде надходити доволі інтенсивна тепла повітряна маса, а з Півночі зберігається осередок холоду.

Зауважимо, що згідно з оновленим прогнозом Укргідрометцентру, 20 жовтня в Україні, окрім Півдня, дощі. Також у південних, центральних та східних областях пориви південно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду, у Карпатах 20 – 25.

Температура вночі 3 –10 тепла, на Півдні до +14. Вдень у північній частині +7...+12, у південній частині 17 – 23, на решті території 13 – 18.

Прогноз погоди на 20 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, далі на Півдні пригріє ще більше. Так, Наталія Птуха розповіла, що в неділю, 22 жовтня, стовпчики термометрів можуть сягнути аж до +26 градусів.

Температура у північних та східних областях вночі 4 – 9 тепла, вдень 11 – 17; у західних та центральних областях вночі 7 – 13, вдень 15 – 21; у південній частині вночі 11 – 17, вдень 20 – 26,

– зазначила синоптикиня.

До речі, у понеділок також прогнозують до +23 градусів. Тож щонайменше на Півдні України знову буде бабине літо.

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Орієнтовний прогноз погоди на 23 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру