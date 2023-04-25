+23 градуси: у яких областях прогнозують весняну спеку вже найближчим часом

Цього тижня в Україну прийшло потепління. Подекуди повітря прогрілося до +20 градусів, а вже незабаром у частині областей, ймовірно, буде ще тепліше.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що до кінця квітня в Україні утримається волога погода. Разом з тим почнеться підвищення температури. Уже в середу у частині регіонів стовпчики термометра сягнуть +23 градусів.

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Де чекати весняної спеки цього тижня

Синоптик зазначав, що завтра, 26 квітня, дощова погода очікується на крайньому Сході та в західних областях. Вдень опади пройдуть також у Київській, Чернігівській та Одеській.

За прогнозом Кібальчича, подекуди дощі будуть сильними, особливо на Вінниччині та Буковині. Також у середу очікується південно-західний вітер з поривами 5 – 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +5…+10 градусів. Вдень +15…+20. У західній частині +9…+14 градусів, у південних областях +19…+23 градусів,

– зазначив Кібальчич.

Зауважимо, що за словами синоптика, подекуди в Україні литиме аж до кінця квітня. Також можливі грози.