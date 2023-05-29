Вийшов по воду і втратив руку: як у Дніпрі рятують постраждалих внаслідок атаки росіян
Джерело:Сергій Риженко
Постраждалі внаслідок ракетного удару по поліклініці в Дніпрі 26 травня продовжують оговтуватись від пережитого, медики роблять усе можливо, аби ті повернулись до звичного життя.
Так, станом на 29 травня у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова перебуває 7 людей, які отримали поранення під час ворожої атаки. Директор медзакладу Сергій Риженко розповів про їх стан.
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Серед постраждалих – 52-річна Анна. У жінки відкрита черепно-мозкова травма, множинні рани голови, переломи кісток обличчя і важке поранення обох очей. У реанімації лікарні її стан вдалося стабілізувати. Після поправки необхідно відновлювати зір.
Сергію 44 роки – лікар, із важкою травмою голови, пораненням обличчя, з якого діставали уламки, з перфорацією барабанної перетинки та переломом стегнової кістки. Хоче якнайшвидше повернутися до роботи, щоб надавати допомогу героям.
Дмитро, 80 років – пенсіонер-перехожий, вийшов по воду і втратив руку. Бадьоро тримається й вірить тільки в нашу перемогу.
80-річний Сергій просто вийшов по воду, коли поруч розірвалась російська ракета / Фото Сергія Риженко
Ще четверо потерпілих одужують, їх готують до виписки.
Удар по поліклініці в Дніпрі: головне
- Внаслідок ракетного удару по поліклініці у Дніпрі отримала поранення 31 людина. П'ятнадцять постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.
- Серед постраждалих є двоє малолітніх дітей: хлопчикам лише 3 та 6 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.
- Також постраждали 8 медичних працівників.
- У неділю, 28 травня, стало відомо, що внаслідок злочинного ракетного удару по поліклініці в Дніпрі, якого Росія завдала вдень 26 травня, троє людей, котрі вважалися зниклими безвісти, загинули.
- Відтак, кількість жертв внаслідок атаки зросла до 4.