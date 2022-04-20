Потихенько наступаємо, є звільнені пункти, – Арестович про ситуацію на Харківщині

Нині у Харківській області йдуть запеклі бої. Попри намагання російських окупантів захопити нові території, у наступ йдуть Збройні Сили України.

Українським захисникам вдалося звільнити декілька населених пунктів. Про це під час брифінгу 20 квітня розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

До теми Важка ситуація на Донбасі, обстріли на Херсонщині: як минула ніч у регіонах

Росіяни намагаються просунутися в ізюмському напрямку

За словами Арестовича, головним напрямком зосередження сил ворога залишається ізюмський напрямок – від Ізюма на Слов'янськ. Там росіяни зосередили свої війська та намагаються просунутись, "але марно, їм поки що не вдається".

На Харківщині йдуть бої й Генеральний штаб ЗСУ заявляє про декілька населених звільнених пунктів. Тобто там ми потихенько, тактично, але наступаємо,

– заявив радник ОП.

До теми – брифінг Олексія Арестовича за 20 квітня: дивіться відео