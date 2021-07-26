"Потік" проти цінностей: чим загрожує Україні розчарування в західних партнерах

Поки увага обивателів прикута до Олімпіади в Токіо, активна частина нашого суспільства продовжує обговорювати невтішну ситуацію навколо "Північного потоку-2". Недавня угода між США і ФРН не на жарт розчарувала Україну, що звикла сподіватися на західних союзників. Далі читайте російською.

В ход идут сравнения с Мюнхенским договором 1938-го и Будапештским меморандумом 1994-го. Джо Байден, еще полгода назад считавшийся украинским национальным героем, подвергается нещадной критике. А фрау Меркель, коротающая последние месяцы на посту канцлера, и вовсе считается кремлевской прислужницей…

Интересно С "Северным потоком-2" не все однозначно

Что ж, логика Берлина и Вашингтона понятна

Коллективный Запад никогда не стремился к уничтожению нынешнего российского режима. Западные санкции и прочие инструменты давления на Кремль преследовали другую цель: подтолкнуть Путина к возвращению в 2013 год, когда Россия никуда не вторгалась и считалась респектабельным торговым партнером. При желании нынешнюю газовую сделку можно рассматривать как смену кнута на пряник, как альтернативное средство приручения Москвы.

Увы, с украинской точки зрения это мало что меняет. Нашими интересами пожертвовали слишком явно – и теперь нам грозят крупные проблемы. Но дело не только в том, что пуск "Северного потока-2" ослабит позиции Киева в противостоянии с Москвой. Не менее важно и то, что американо-немецкая сделка с Россией способствует дискредитации западных ценностей внутри Украины.

Кто-кто из западных политиков искренне верит, что чем крепче Кремль будет связан с Западом экономическими узами, тем меньше у него будет резонов для дальнейшей эскалации насилия.

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Демократия, права человека, свобода слова: чего греха таить, для многих из нас все это не представляет интереса. Значительная часть украинского общества воспринимает перечисленные добродетели как нечто навязанное, как обременительное условие, которое приходится выполнять ради военно-политического союза с Западом.

Толерантность нужна не для нормального сосуществования украинцев, а лишь для того, чтобы понравиться Европе. Свободные выборы нужны не для разрешения внутренних украинских противоречий, а лишь потому, что этого требуют в Брюсселе. Верховенство права необходимо не для украинского блага, а лишь для ублажения придирчивых ревизоров из Вашингтона.

В душе тысячи активных граждан мечтают о диктатуре и цензуре, о праве сильного и кастовых привилегиях, об унижении соотечественников и самоутверждении за чужой счет. До недавнего времени украинское партнерство с Западом вынуждало их сдерживать собственные мысли и эмоции. Но зачем сдерживаться теперь – когда коллективный Запад открыто пренебрег украинскими интересами?

Зачем имитировать привязанность к демократии и либерализму, если демократическая Америка и либеральная Европа заигрывают с Кремлем? Зачем претендовать на цивилизованность, если цивилизованный мир уступает Путину? Не лучше ли расслабиться и дать волю чувствам?..

Напротив, те из нас, для кого западные ценности никогда не были пустым звуком, оказываются в щекотливом положении.

С каждым днем становится все труднее апеллировать к Европе и Америке. Все сложнее призывать к равнению на Брюссель и Вашингтон. Все тяжелее требовать реформ, ссылаясь на украинские обязательства перед Западом. И убеждать сограждан, что прежде всего эти реформы нужны не Западу, а самой Украине.