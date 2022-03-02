Потік українських біженців на кордоні зменшується

За інформацією прикордонників, ситуація на кордоні з країнами ЄС та Молдови стабілізується. Українців, які прагнуть залишити країну, стає менше.

У Держприкордонслужбі повідомили про поточну ситуацію на кордонах станом на 2 березня. І українській прикордонники, і їхні іноземні колеги роблять все, аби люди могли виїхати за кордон.

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Ситуація на кордонах

На кордоні з країнами ЄС та Молдови ситуація стабілізується та зменшується завантаженість потоку громадян для перетину кордону,

– кажуть у ДПСУ.

В умовах гуманітарної катастрофи, яка виникла внаслідок військової агресії Росії, прикордонники стараються пришвидшено пропускати біженців, не створюючи перешкод для перетину кордону.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ спільно з Кабміном розробляють дієвий механізм прискорення перетину кордону іноземним громадянам, які виявили бажання покинути територію України.

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