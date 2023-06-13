Грошоносець Потьомкін: як російський агент з Хуста уникнув санкцій і став громадянином Ізраїлю

Між російськими опозиціонерами-псевдолібералами, колишніми дипломатами-розвідниками, полковниками КГБ у відставці та іншими діячами, які буцімто виступають проти путінського режиму, є багато спільного. Всі вони обожнюють багате життя, мають нерухомість та бізнес у Росії, але при цьому мешкають десь у розвинутих країнах і користуються всіма благами цивілізації.

Одним із прикладів таких осіб є колишній торговий представник Росії в Австрії Олександр Потьомкін – досвідчений фінансист, який ще за часів СРСР очолював відділ валютних аукціонів "Внешторгбанку", був заступником голови Центробанку Росії, керував радою директорів Московської міжбанкової валютної біржі, працював заступником голови правління "Росбанку" та навіть очолював українську фондову біржу "ПФТС". Наприкінці своєї кар'єри Потьомкін чимало років обіймав посаду торгового представника у Відні, а також, ймовірно, працював на російську розвідку. Розповімо на його прикладі, як окупанти використовують дипломатію для власних шпигунських цілей, а також як потім ці розвідники не повертаються на болота, а мігрують до цивілізованих країн.

Про це редакції 24 Каналу стало відомо після аналізу понад 7 тисяч листів з його електронної пошти, яку було зламано хактивістами команди "Кібер Спротив". Дослідивши всі листування прибічника Путіна, ми з'ясували, як Потьомкін роками працював заради посилення Росії, а з початком великої війни заявив друзям-іноземцям, що засуджує Москву, однак при цьому продовжив фінансування країни-терористки.

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Зрадник України та окупант фондового ринку

Почати характеристику Потьомкіна варто з того, що народився він не десь у Вологді, а у славному місті Хуст Закарпатської області, в родині українки єврейського походження та радянського військового-окупанта.



Російський паспорт Потьомкіна / Скриншот з пошти рашистського діяча

Перші 8 років Потьомкін провів у військових містечках у Хусті, Стрию, Дрогобичі та Яворові, після чого переїхав з родиною до захопленої Совком частини Німеччини.

Втім, загалом в Україні російський псевдодипломат провів майже чверть свого життя, тож називати його зрадником цілком таки можна.



Міста та країни, де жив та бував Олександр Потьомкін / Скриншот з пошти рашистського діяча

Освіту майбутній путінський поплічник здобув у відомому своєю підготовкою дипломатів-шпигунів виші – Московському державному університеті, після чого пішов працювати за спеціальністю. Діяльність Потьомкіна аж до 2010 року навряд може бути цікавою у контексті злочинних схем Росії та її втручання в українські справи. Втім, саме 13 років тому фінансиста та одного з творців ММВБ відправили очолювати наглядову раду української фондової біржі ПФТС.

На той момент росіяни володіли, фактично, контрольним пакетом акцій вітчизняного організатора торгівлі цінними паперами, а також мали акції другого майданчика – "Української біржі". Згодом у Росії сталося об'єднання двох компаній, а фактично володіти двома аналогічними проєктами у нашій країні стало недоцільно.

Згідно зі словами одного з провідних українських фінансових експертів, діяльність рашистів на українському фондовому ринку була пов'язана виключно зі спробами вести бізнес та заробляти гроші. Але так чи інакше сама присутність майбутніх загарбників та причетність їх до будь-якої діяльності точно не можна назвати чимось гарним. Навіть, якщо йдеться про роки до початку агресії.

Так, Потьомкін та інші 7 росіян, які входили до наглядової ради ПФТС, намагалися досягти поглинання торгової системи "Українською біржею". При цьому, є свідчення, що думки українських міноритарних акціонерів та нашої держави їх взагалі не хвилювали.

Зрозуміло, що у 2014 році рашистам так чи інакше довелося згортати вудки та розпродавати акції українських бірж. Проте, наслідки їхньої присутності на цьому ринку були достатньо довготривалими. Так, коли у 2018-му Київ ввів санкції щодо Московської біржі, під забороною опинилося програмне забезпечення, яким користувалися в Україні. Швидко замінити ПО було просто неможливо, а перехід на дешеві платформи поганої якості міг відкинути розвиток всього фондового ринку на кілька років назад, але страждали від цієї проблеми зовсім не окупанти, а нові українські власники бірж.

Словом, інвестиції росіян у наш ринок цінних паперів, а також експансії таких от Потьомкіних принесли нам неабияких збитків та проблем.

Сам фінансист припинив свою роботу у ПФТС у 2015-му році, а з посади голови наглядової ради пішов на підвищення, ставши керівником торговельного представництва Росії в Австрії.

Однак певні зв'язки з українською біржею у нього ще залишалися. Річ у тім, що паралелльно з роботою над окупацією нашого фондового ринку Потьомкін ще й активно займався власним збагаченням. Як і у Росії, в Україні він скуповував цінні папери. Серед інвестицій, у які вклався діяч, була й ПФТС. Однак згодом з'ясувалося, що володіти акціями української біржі йому не можна. Аби продати папери, рашисту довелося виписувати довіреність на свою сестру Галину Демух. Благо, родичка такого видного діяча мешкала не десь у Москві, а у ненависному окупантам Києві.



Довіреність на акції української біржі ПФТС / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Чому українські правоохоронці не позбавили російського псевдодипломата акцій – питання риторичне. Однак, як виявилося, отримати гроші за продані у 2016-му році папери Потьомкін або не зміг, або зробив це зі складнощами. Заради омріяних 35 960 гривень на своєму банківському рахунку у "доньці" російського ВТБ в Україні, російський торгпред писав аж самому керівнику наглядової ради всієї фінансової установи Сергію Дубініну. Мовляв, врятуйте 1332 долари, а то угода схожа на спекулятивну, та сестру змушують виконувати українські закони.



Звернення Потьомкіна до керівника російського ВТБ Сергія Дубініна / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Чи змогла пані Демух повернути брату гроші, встановити неможливо. Однак він точно може приїхати у Київ та спробувати зробити це самостійно. Благо, на кордоні зможе скористатися не паспортом із двоглавою куркою, а пред'явити документи громадянина Ізраїля.

Торгпред-розвідник

Що ж стосується роботи у торговому представництві Росії, стосувалася вона здебільшого спроб залучити інвестиції та посилити співпрацю між країнами. Потьомкін контактував із місцевими політиками, всіляко допомагав рашистським компанія, які працювали в Австрії, та намагався зробити так, аби економіка цієї країни була максимально прив'язана до Москви.



Перелік російських компаній, які працювали в Австрії / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Треба відзначити, що діяв Потьомкін достатньо обережно, і ніякого прямого листування зі своїм керівництвом зі служби зовнішньої розвідки у його пошті не було. Тим не менше, тактика використання рашистами дипломатів у якості шпигунів яскраво свідчить про те, що торгпред просто не міг не бути шпигуном.



Дипломатичний паспорт торгпреда-шпигуна /Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

За словами колишнього міністра зовнішніх справ України та керівника Центру дослідження Росії Володимира Огризка, в усі часи 75 – 80% складу російських закордонних дипломатичних чи інших установ є кадровими працівниками спецслужб Москви.

Це загальновідома істина. Майже всі працівники консульств та посольств, всіляких "Россотрудничеств", а також так званих ЗМІ, – штатні працівники ГРУ, СЗР та інших установ. Це ж стосується і торговельних місій, які є звичайними "шпигунськими гніздами" Кремля,

– підкреслив дипломат у коментарі для 24 Каналу.

Завдяки роботі торгпреда та контактам посольства Росії Відень аж до 2020 року утримувався від депортації російських шпигунів, Себастьян Курц постійно наполягав на збереженні гарних стосунків із Москвою, а подруга Путіна Карін Кнайсль й взагалі була ледве не прямою агенткою Кремля.

Сам же Потьомкін разом із численними колегами збирав інформацію про антиросійські санкції та намагався мінімізувати їх вплив під приводом того, що "вони заважають Австрії".



Потьомкін збирав інформацію про те, як антиросійські санкції впливають на Австрію / Лист рашиста від 2015 року

Паралельно з цією рутинною роботою Потьомкін організовував розміщення у дипломатичних квартирах різноманітних пов'язаних із Росією пропагандистів та псевдополітологів та розвідників. Так, у 2019-му він заселив у гостьовому житлі торгового представництва викладачку кафедри міжнародної безпеки МДУ та авторку багатьох псевдонаукових статей про стратегічну стабільність та глобальну безпеку Ольгу Наришкіну, а також її чоловіка Андрія, який є керуючим директором ТОВ "РГ Консалтинг", що входить до холдингу Росгеологія.



Прохання про надання житла Наришкіним і компанії / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Разом із Наришкіними до Відня завітала також родина Давида Оганезова, віце-президента підсанкційного Російського експортного центра.



Паспорт Давида Оганезова / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Того самого, що відповідає за координацію діяльності торгових представництв Росії за кордоном, а також займається організацією наповнення бюджета країни-терористки за рахунок обходу економічних санкцій. Але сам при цьому у жодному "чорному списку" не перебуває.



Оганезов – куратор майже всього російського експорту / Фото з російських псевдоЗМІ

Є інформація про те, що діяльність Потьомкіна та його колег з торгпредства, напевно, не обмежувалася виключно лобіюванням російського бізнесу, але й була пов'язана з вибудуванням агентурної мережі, однак для потрапляння рашиста під санкції мало б бути цілком достатньо й просто посилення взаємодії між Росією та Європою. Адже кожна російська компанія в Австрії чи Німеччині, як і будь-яка інвестиція у болотяні корпорації, є зброєю Кремля. Той самий Raiffeisen Bank, що так вдало інтегрувався у Росію за підтримки путінського режиму, наразі повним ходом фінансує вбивства дітей, але отримує надприбутки та мріє продовжувати бізнес. А що якщо питання не лише у жадібності, але й впливі на керівництво банку з боку якихось торгпредів, послів чи інших "дипломатів"?

Зміна громадянства як розв'язання всіх проблем

На посаді торгового представника Росії Потьомкін пробув аж до кінця квітня 2021 року, після чого він багато подорожував та відпочивав, відвідував оперу та продовжував інвестувати у цінні папери на московській біржі.



Наказ про звільнення Потьомкіна з посади торгового представника Росії в Австрії / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Однак за кілька днів до повномасштабного вторгнення, коли запахло смаженим, ексторгпред "раптом" згадав про свої єврейські коріння та почав цікавитися як стати репатріантом.

Наміри діяча цілком зрозумілі: підтримувати свій богемний образ життя, керувати своєю нерухомістю у Німеччині та не мати можливості користуватися банківськими рахунками в умовах санкцій Потьомкін бажання не мав. Натомість, отримавши ізраїльський паспорт, росіянин міг з легкістю користатися ним за потреби, вільно пересуватися цивілізованими країнами, та юридично відмежовуватись від своїх зв'язків із Москвою.



Перелік документів для подачі заявки на репатріацію поданий за 5 днів до повномасштабного вторгнення / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

У березні ж 2022 рашист разом зі своєю дружиною, донькою та онуками спокійно емігрував до Ізраїлю, де орендував житло у Хайфі. Своїх сестру та маму фінансист-розвідник вивіз з України та заселив у власну квартиру у Баварському Гарміш-Партенкірхені. Німцям, які допомогли родичам влаштуватися у Німеччині, Потьомкін писав:

Звичайно, я категорично проти цієї страшної війни Росії проти України. Тому в березні цього року ми з Тетяною емігрували з Росії до Ізраїлю, де вже можна отримати місцеве громадянство. Зараз ми перебуваємо в Хайфі, Ізраїль, але сподіваємось побачити вас у Гарміші цього року.



Перевзування у повітрі, це коли все життя працюєш на Росію, а після повномасштабного вторгнення раптом засуджуєш війну у спілкуванні з європейцями / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Зрозуміло, що, маючи єврейське коріння, у впливового російського ексдипломата не виникло ніяких проблем із легалізацією в Ізраїлі. Йому швидко надали документи про репатріацію, а згодом – і повноцінне громадянство.



Ізраїльські документи Потьомкіна та його дружини / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Втім, із паспортом певні проблеми все ж таки виникли, адже Потьомкін, подавши всі документи, просто на кілька місяців повернувся у "ненависну" Москву. А коли він знову прилетів до Хайфи, одразу ж почав скаржитися куратору на затримки з виплатами та відсутність субсідій, бо "бідні репатріанти потребують підтримки".



Скарга куратору від "бідного" фінансиста / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Зрозуміло, що "патріот Ізраїлю" дуже швидко забуває про існування цього паспорту, коли йдеться, наприклад, про нерухомість чи гроші на болотах. Так, у проханні прописати свою доньку у Москві на вулиці Зоологічній, 22, Потьомкін пише про себе та родичку як про громадян Росії.



Заява щодо прописки доньки Потьомкіна, де нема ані слова про ізраїльське громадянство / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Звісно, на момент подачі цього документу, як сам ексторгпред, так і його донька вже мали ізраїльські паспорти.



Документи громадянки Ізраїлю Ольги Потьомкіної / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Коли ж треба відвідати, скажімо, Німеччину, Потьомкін знову "перевзувається" та стає ізраїльтянином – адже росіян у цивілізовані країни не пускають.



Квиток Потьомкіна на рейс із Тель-Авіва до Мюнхена та назад / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Ба більше, росіянин із подвійним громадянством не має ніяких проблем із банківськими послугами. Бо, по-перше, у вересні 2022-го він став клієнтом Raiffeisen Bank.



Рахунок Потьомкіна у Raiffeisen bank / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

По-друге, Ізраїль радо пропускає платежі у рублях щонайменше через сервіс "Золота корона".



Квитанція про переказ 100 742 рублів з Росії до Ізраїлю / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

У Потьомкіна все гаразд

То ж, як можна побачити, ніяких серйозних проблем у росіянина, що все своє життя поклав на зміцнення країни-агресорки, а також на її експансію у різні країни Європи, просто не існує.

Скільки б він не розповідав своїм європейським друзям про непідтримку війни, як би не приховувався за подвійним громадянством, інвестувати в економіку держави-терористки він не припиняв ані на хвилину. Він надалі скуповує цінні папери на російському фондовому ринку, платить рахунки за комуналку, та всіляко підтримує війну щонайменше за допомогою оплати податків на сотні тисяч рублів.



Квитанці про сплату податків у казначейство Росії за липень 2022 року / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

Потьомкін має нерухомість у Росії, його сина не відправлять вмирати в Україну, а сам він отримує пенсію, допомогу від Ізраїлю, катається на дорогих машинах та кайфує в улюбленій опері у той момент, коли рашистські ракети летять у багатоповерхівки з цивільними людьми.

Кожен вечір зрадник України розблоковує свій айфон, читає "іноагентське" псевдоЗМІ РБК, та купує, скажімо, облігації федеральної позики, аби допомогти путінській державі воювати. Благо, Raiffeisen Bank за придбання таких паперів навіть брокерську комісію не бере, бо піклується про підтримку економіки країни-терористки. Адже якщо бензоколонка сконає або не зможе вести бойові дії, доходи австрійської фінустанови суттєво скоротяться.



Raiffeisen Bank дуже піклується про російську економіку та готовий всіляко її підтримувати / Скриншот з пошти рашиста Олександра Потьомкіна

А на отримані від угод відсотки діяч купить онуку Сясі (так ласкаво у його родині називають семирічного хлопчика) іграшковий пістолет, ласкаво потріпає його по голові, та розкаже якусь байку про велику Росію.

Скільки ще розбрелося по всьому світу таких грошоносців Потьомкіних, які робили все для того, аби Москва мала можливість вести загарбницькі війни. Але ж вони засуджують агресію лише десь за кордоном, коли їм це потрібно, ведуть бізнес у самій Росії, та користуються, при цьому, всіма благами цивілізації, бо, на жаль, є країни, які видають таким особам паспорти. І мовиться зовсім не лише про Ізраїль.