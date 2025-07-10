Жодне місто до такого не готове, – Садовий про наслідки сильних злив у Львові

Через сильні опади у Львові та прилеглих районах підтоплено вулиці. Крім того, через зливу, із берегів вийшла річка Зубра, що на Львівщині.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що немає жодного міста у світі, яке було б готове прийняти місячну норму опадів за одну ніч. Саме це відбулося у Львові.

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Наслідки сильних опадів на Львівщині

Андрій Садовий підкреслив, що дуже складна ситуація через негоду була також біля Львова, зокрема у селі Сокільники.

Там підтопило будинки, підвали та плавили машини. Ми в понеділок скликатимемо окрему комісію через те, що довколишні громади дають дозволи на будівництво, попри важливість інфраструктури,

– сказав міський голова Львова.

На його думку, цю тему обов'язково треба підняти та серйозно обговорити.

Відомо, що зараз ситуація через посилення опадів на Львівщині є кращою, ніж була на початку дня, проте всі проблеми ще повністю не вирішені. Фахові служби та створенні групи працюють. Вони приїжджають на місця наслідків опадів, щоб допомогти місцевим мешканцям.

Синоптики дають позитивний прогноз на завтра (11 липня 2025 року – 24 Канал). Я думаю, що ситуація скоро стабілізується, але комунальники матимуть багато роботи у наступні дні,

– додав Андрій Садовий.

Зазначимо, через потужні дощі поблизу Львова вийшла з берегів річка Зубра, що спричинило підтоплення нежитлових зон та загрозу затоплення частини Франківського, Сихівського й Залізничного районів. Місцева влада повідомила про затоплення понад 20 вулиць, 200 будинків, десятків авто, а також амбулаторії й дитсадка. Через паводок у місті частково зупинено рух трамваїв, оголошено червоний рівень небезпеки. Мешканців закликають бути обережними.