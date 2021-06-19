Ялта йде під воду: є загиблі та зниклі безвісти

Окупована Ялта потерпає від безпрецедентного потопу. Через високу воду травмувались 18 осіб. Загинула одна людина, а також ще одна – зникла безвісти.

Молодого чоловіка змило потоком води у Краснокам'янці. Йому було лише 26 років.

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Частина людей – досі в пунктах тимчасового розміщення

У затопленій Ялті довелось евакуювати понад 600 людей, з них 50 – діти. Близько сотні осіб доправили у пункти тимчасового розміщення.

У МНС кажуть, що за добу 18 червня у місті випало 133 міліметри опадів. Підтопленими були 87 будинків, з них 63 – приватні, переважно в центральній частині.

На маршрути не вийшли автобуси

Через потоп не могли вийти на маршрути місцеві автобуси. Також змило опори систем газопостачання, отож без газу у домівках залишились кілька десятків родин. Без електрики опинились майже 3 тисячі осіб.

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Аксьонов запевняє, що для туристів ризику немає

Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов у фейсбуці розповів, що заблокованими через потоп залишились мешканці багатоквартирного будинку. Окупаційна влада пообіцяла привезти ліки, питну воду та продукти. Парадоксально, але через потоп ялтинцям найбільше бракує саме питної води.

Аксьонов повідомив, що на пляжах міста купатись не можна, адже усі вони потребують ретельного розчищення.

З усіма готелями та санаторіями встановлений зв'язок, деякі з них зараз знеструмлені, але серйозних проблем немає. Ніякого ризику для туристів немає,

– запевнив Аксьонов.

Синоптики не тішать кримчан прогнозами, на окупованому півострові знову штормове попередження.

Дивіться фото з затопленої Ялти / Фото Крим. Реалії: