США розгнівалися на Україну через потоплення "Москви": у ВМС відреагували на статтю у NYT

Видання NYT написало, що у Вашингтоні були не задоволені потопленням російського крейсера "Москва" українськими Силами оборони. У США розгнівалися, що Київ зробив це, не попередивши їх.

В ефірі телемарафону речник ВМС Дмитро Плетенчук прокоментував публікацію у The New York Times. За його словами, не вся інформація подана зарубіжним виданням є правдивою, передає 24 Канал.

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Що кажуть у ВМС

Плетенчук заперечив, що Україна буцімто отримала від американців координати щодо розміщення крейсера "Москва".

"Операція ця була спланована і виконана виключно ВМС. Ми, звісно, погоджували завдання вогневого ураженння з нашим вищим керівництвом", –розповів військовий.

Також Плетенчук спростував повідомлення, що Київ нібито мав погоджувати свій удар по крейсеру з Вашингтоном.

Нагадаємо, що крейсер "Москва" входив до складу Чорноморського флоту Росії і був його флагманом. 13 квітня 2022 року ВМС України завдали по крейсеру удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 "Нептун". Крейсер перекинувся і затонув.

Як пише NYT, атака на російський корабель здивувала американських посадовців, оскільки США не планували дозволяти такі удари по символах російської могутності. Цей інцидент став несподіванкою для Вашингтона і викликав паніку, оскільки там не очікували, що Україна має ракети, здатні вражати такі цілі.