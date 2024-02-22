"Вбито 13, поранено 22": карта з місцями затоплення російських кораблів у Чорному морі
22 лютого 2024, 19:43Читать новость на русском
Збройні сили України станом на сьогодні знищили вже 13 російських кораблів у Чорному морі. Воно наразі нагадує кладовище російського флоту.
У СтратКомі ЗСУ показали карту з місцями розташування затоплених кораблів.
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"Чорне море перетворилося на кладовище для російського флоту", – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація про місця затоплень орієнтовна, на карті також нанесено і пошкоджені кораблі окупантів. При цьому море велике і очевидно, що ця карта-кладовище – буде розширюватись, а ось чорноморський флот відповідно – зменшуватись.
"У морі ще багато місця", – додали військові.
Статистика втрачених кораблів
- До широкомасштабної війни він налічував 74 бойових кораблі. Силами оборони з початку великої війни були знищені або пошкоджені 24 з них.
- У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що у Чорноморському флоті країни-агресора із 13 великих десантних кораблів вціліли лише п'ять.
- Останньою втратою російського флоту став великий десантний корабель Цезар Куніков. 14 лютого біля окупованої Алупки дрони українського виробництва Magura V5 уразили російський ВДК.
- А 1 лютого біля окупованого півострова пішов на дно Чорного моря російський ракетний катер "Івановець". Катер затонув унаслідок атаки морських дронів ГУР.