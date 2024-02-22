"Вбито 13, поранено 22": карта з місцями затоплення російських кораблів у Чорному морі

Збройні сили України станом на сьогодні знищили вже 13 російських кораблів у Чорному морі. Воно наразі нагадує кладовище російського флоту.

У СтратКомі ЗСУ показали карту з місцями розташування затоплених кораблів.

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"Чорне море перетворилося на кладовище для російського флоту", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про місця затоплень орієнтовна, на карті також нанесено і пошкоджені кораблі окупантів. При цьому море велике і очевидно, що ця карта-кладовище – буде розширюватись, а ось чорноморський флот відповідно – зменшуватись.

"У морі ще багато місця", – додали військові.

Статистика втрачених кораблів

До широкомасштабної війни він налічував 74 бойових кораблі. Силами оборони з початку великої війни були знищені або пошкоджені 24 з них.

У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що у Чорноморському флоті країни-агресора із 13 великих десантних кораблів вціліли лише п'ять.

Останньою втратою російського флоту став великий десантний корабель Цезар Куніков. 14 лютого біля окупованої Алупки дрони українського виробництва Magura V5 уразили російський ВДК.

А 1 лютого біля окупованого півострова пішов на дно Чорного моря російський ракетний катер "Івановець". Катер затонув унаслідок атаки морських дронів ГУР.

! Станом на 6 лютого у СтратКомі повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії