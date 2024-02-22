"Вбито 13, поранено 22": карта з місцями затоплення російських кораблів у Чорному морі

22 лютого 2024, 19:43
Читать новость на русском

Збройні сили України станом на сьогодні знищили вже 13 російських кораблів у Чорному морі. Воно наразі нагадує кладовище російського флоту.

У СтратКомі ЗСУ показали карту з місцями розташування затоплених кораблів.

Дивіться також Варіантів виживання немає: чи зможе Чорноморський флот протидіяти новим атакам

"Чорне море перетворилося на кладовище для російського флоту", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про місця затоплень орієнтовна, на карті також нанесено і пошкоджені кораблі окупантів. При цьому море велике і очевидно, що ця карта-кладовище – буде розширюватись, а ось чорноморський флот відповідно – зменшуватись.

"У морі ще багато місця", – додали військові.

Важливо! Станом на 6 лютого у СтратКомі повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна вивела з ладу близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту Росії.

Статистика втрачених кораблів

  • До широкомасштабної війни він налічував 74 бойових кораблі. Силами оборони з початку великої війни були знищені або пошкоджені 24 з них.
  • У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що у Чорноморському флоті країни-агресора із 13 великих десантних кораблів вціліли лише п'ять.
  • Останньою втратою російського флоту став великий десантний корабель Цезар Куніков. 14 лютого біля окупованої Алупки дрони українського виробництва Magura V5 уразили російський ВДК.
  • А 1 лютого біля окупованого півострова пішов на дно Чорного моря російський ракетний катер "Івановець". Катер затонув унаслідок атаки морських дронів ГУР.

Автор: Анастасія Лукашевська