Потрапивши у "Миротворець", почав шукати українство в собі, – екслідер "Грибів" Бардаш

Колишній лідер гурту "Гриби" Юрій Бардаш розповів, що його зачепило внесення у список "Миротворця" у 2019 році. Після цього музикант почав шукати в собі "українство".

Бардаша внесли до "Миротворця" за інтерв'ю російському журналісту Юрієві Дудю. Зокрема, через "антиукраїнську пропаганду" та "маніпулювання суспільно значущою інформацією".

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В інтерв'ю Бардаш також заявив про нібито утиск російськомовних громадян України.

Звісно, зачепило. Ну як ви думаєте? Це ж мій народ! Авжеж. І, найімовірніше, я був у якомусь стані такому, жорсткому, сам усередині... Це мій конфлікт був. Думаю, що він не тільки в мене був,

– наголосив музикант.

За словами Бардаша, після інтерв'ю йому надходили повідомлення з критикою висловлювань про утиск російськомовних. Він розповів, що тоді відчував образу людей.

Однак тепер, коли він "заспокоїв свій внутрішній світ і спрямував себе у бік вивчення українства", усе це стало дуже цікавим. Бардаш підкреслив, що саме через критику після інтерв'ю з Дудем він почав "дивитися всередину себе".

"Люди мене не зрозуміли, не захотіли зрозуміти або, можливо, я там був емоційним... Я запитав: "Невже я не розумію свого народу? Невже я не розумію своєї країни?". І я заморочився українством у собі. Я почав шукати це українство в собі", – сказав Бардаш.

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За словами музиканта, хоч він не розмовляє українською мовою в побуті, це не заважає йому розуміти українську культуру. Він також нагадав, що продюсує українськомовного артиста, який виступає під псевдонімом Wellboy.

Бардаш зауважив, що музикант і є тим втіленням українства, яке він шукав.

Що відомо про Юрія Бардаша

Юрій Бардаш – український продюсер, хореограф та співак. Він був продюсером гуртів Quest Pistols, "Нерви", "Гриби". Зараз Бардаш продюсує гурт "Корупція" та артиста Wellboy.

У 2019 році музикант опинився у списку "Миротворця". Причиною стало скандальне інтерв'ю, яке артист дав російському блогеру Юрію Дудю.

Тоді представники сайту повідомили, що артист відзначився антиукраїнською пропагандою. Зокрема, він "маніпулював суспільно значущою інформацією".

Wellboy брав участь у 10 сезоні шоу "Х-фактор". Він дійшов до фіналу, однак не зміг втриматися в українському шоу-бізі. Згодом Юрій Бардаш взяв артиста під своє крило.