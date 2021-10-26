Потрапивши у "Миротворець", почав шукати українство в собі, – екслідер "Грибів" Бардаш
Джерело:"Гордон"
Колишній лідер гурту "Гриби" Юрій Бардаш розповів, що його зачепило внесення у список "Миротворця" у 2019 році. Після цього музикант почав шукати в собі "українство".
Бардаша внесли до "Миротворця" за інтерв'ю російському журналісту Юрієві Дудю. Зокрема, через "антиукраїнську пропаганду" та "маніпулювання суспільно значущою інформацією".
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В інтерв'ю Бардаш також заявив про нібито утиск російськомовних громадян України.
Звісно, зачепило. Ну як ви думаєте? Це ж мій народ! Авжеж. І, найімовірніше, я був у якомусь стані такому, жорсткому, сам усередині... Це мій конфлікт був. Думаю, що він не тільки в мене був,
– наголосив музикант.
За словами Бардаша, після інтерв'ю йому надходили повідомлення з критикою висловлювань про утиск російськомовних. Він розповів, що тоді відчував образу людей.
Однак тепер, коли він "заспокоїв свій внутрішній світ і спрямував себе у бік вивчення українства", усе це стало дуже цікавим. Бардаш підкреслив, що саме через критику після інтерв'ю з Дудем він почав "дивитися всередину себе".
"Люди мене не зрозуміли, не захотіли зрозуміти або, можливо, я там був емоційним... Я запитав: "Невже я не розумію свого народу? Невже я не розумію своєї країни?". І я заморочився українством у собі. Я почав шукати це українство в собі", – сказав Бардаш.
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За словами музиканта, хоч він не розмовляє українською мовою в побуті, це не заважає йому розуміти українську культуру. Він також нагадав, що продюсує українськомовного артиста, який виступає під псевдонімом Wellboy.
Бардаш зауважив, що музикант і є тим втіленням українства, яке він шукав.Довідка. Wellboy брав участь у 10 сезоні шоу "Х-фактор". Він дійшов до фіналу, однак не зміг втриматися в українському шоу-бізі. Згодом Юрій Бардаш взяв артиста під своє крило.
Що відомо про Юрія Бардаша
- Юрій Бардаш – український продюсер, хореограф та співак. Він був продюсером гуртів Quest Pistols, "Нерви", "Гриби". Зараз Бардаш продюсує гурт "Корупція" та артиста Wellboy.
- У 2019 році музикант опинився у списку "Миротворця". Причиною стало скандальне інтерв'ю, яке артист дав російському блогеру Юрію Дудю.
- Тоді представники сайту повідомили, що артист відзначився антиукраїнською пропагандою. Зокрема, він "маніпулював суспільно значущою інформацією".