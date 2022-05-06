Потрібен аналог Плану Маршалла, – Зеленський про збір грошей на донорській конференції

Щоденно влада України шукає варіант, який дасть змогу гарантувати безпеку людям, що постраждали внаслідок російської агресії. Однак, аби відновити нормальне життя, неообхідні глобальні кроки, які впроваджуватимуться на рівні міжнародних об'єднань.

Про це заявив Володимир Зеленський у спільному зверненні до народу України та народу Великої Британії під час виступу на благодійному вечорі Brave, повідомляє 24 канал.

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Звернення до учасників донорської конференції

Зеленський розповів, що сьогодні мав змогу звернутися до учасників донорської конференції високого рівня, яка відбулася у Варшаві. У промові він закликав світових лідерів об'єднатись для відновлення економіки України.

Не тільки на полі бою вирішується зараз доля нашої держави та майбутнє континенту. А й на економічному полі, на полі готовності світових лідерів об'єднатись, щоб відновити Україну після цієї війни й дати стабільність і безпеку центру та сходу Європи,

– заявив він.

Результатом його виступу стала чимала сума, зібрана представниками делегацій. Орієнтовно – це 6,5 мільярда доларів. Проте, за словами президента, цього мало, щоб відбудувати Україну.

Це лише частина того, що справді потрібно, щоб відновити нормальне життя на всій території, куди Росія принесла війну,

– додав він.

Потрібен сучасний аналог Плану Маршалла для України

Зеленський наголосив, що для України необхідна програма економічної допомоги, своєрідний План Маршалла, який сприятиме інтересам сторони, яка постраждала внаслідок атак Росії.

Потрібна потужніша участь країн вільного світу та міжнародних інституцій,

– підкреслив Зеленський.

Водночас президент презентував United24 – глобальну ініціативу, яка об'єднуватиме людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні. Та закликав світових лідерів до тісної та тривалої співпраці.

Початкова складова – це однойменна платформа для збору коштів на підтримку нашої боротьби. За словами Зеленського, її головна мета – збільшити обсяг пожертв для України.

"Щомісяця Україна потребує до 7 мільярдів доларів на покриття дефіциту державного бюджету. І загалом уже пораховано понад 600 мільярдів доларів на відновлення того, що російська армія зруйнувала. Просто уявіть цей масштаб", – додав він.

Як працює платформа

Усі пожертвувані кошти одразу ж потрапляють на рахунок Національного банку України. Після цього кошти надходитимуть на рахунки Міністерства оборони, Міністерства інфраструктури та Міністерства охорони здоров'я.

НБУ звітуватиме про отримані кошти кожні 24 години, а міністерства – раз у тиждень.

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