Потрібна спільна позиція, – Криклій про закриття авіасполучення з Білоруссю

Україна закрила авіасполучення з Білоруссю після скандалу з судном Ryanair у Мінську. Проте "ми не літаємо" – це лише означає, що літаки не приймають, а авіакомпаніям відмовляють в посадці.

Ситуація з повною забороною польотів може стати більш серйозним дипломатичним кроком. Про це розповів ексміністр інфраструктури України Владислава Криклій.

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"Якщо ж говорити про повну заборону польотів над територіями держав, для цього необхідно розривати з ними угоду про використання повітряного простору. І це вже дуже серйозний дипломатичний крок, схожий до закриття дипконсульства і відкликання послів", – сказав Криклій.

Чи могло рішення щодо Білорусі бути більш жорстким

За словами ексочільника Міністерства інфраструктури, у питання щодо Білорусі все залежить від того, що хочуть отримати в результаті.

Якщо питання лежить в площині геополітики, будь-якого рішення досить. Якщо ми хочемо ізолювати країну, потрібна спільна позиція з усіма прикордонними до Білорусі країнами,

– сказав Владислав Криклій.

Він додав, що на відповідний крок не наважиться Росія – для них це "традиційний кейс".

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