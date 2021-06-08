Потрібна спільна позиція, – Криклій про закриття авіасполучення з Білоруссю

Україна закрила авіасполучення з Білоруссю після скандалу з судном Ryanair у Мінську. Проте "ми не літаємо" – це лише означає, що літаки не приймають, а авіакомпаніям відмовляють в посадці.
Ситуація з повною забороною польотів може стати більш серйозним дипломатичним кроком. Про це розповів ексміністр інфраструктури України Владислава Криклій.
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"Якщо ж говорити про повну заборону польотів над територіями держав, для цього необхідно розривати з ними угоду про використання повітряного простору. І це вже дуже серйозний дипломатичний крок, схожий до закриття дипконсульства і відкликання послів", – сказав Криклій.
Чи могло рішення щодо Білорусі бути більш жорстким
За словами ексочільника Міністерства інфраструктури, у питання щодо Білорусі все залежить від того, що хочуть отримати в результаті.
Якщо питання лежить в площині геополітики, будь-якого рішення досить. Якщо ми хочемо ізолювати країну, потрібна спільна позиція з усіма прикордонними до Білорусі країнами,
– сказав Владислав Криклій.
Він додав, що на відповідний крок не наважиться Росія – для них це "традиційний кейс".
Закриття авіасполучення з Білоруссю: головне
- 23 травня літак авіакомпанії Ryanair екстрено здійснив посадку у Мінську. Під час інциденту затримали опозиційного журналіста Білорусі Романа Протасевича та його дівчину.
- Посадку літака терміново засудила міжнародна спільнота. Зокрема, Євросоюз заборонив літати на свою територію білоруським авіакомпаніям.
- Авіасполучення з Білоруссю 25 травня припинила й Україна, вже з 26 – всі прямі рейси між країнами почали скасовувати. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.