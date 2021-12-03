Потрібна тривожна валіза, – військовий експерт сказав, як готуватися до можливого наступу Росії

Росія залякує світ повномасштабним вторгненням в Україну. Наразі немає вагомих причин для паніки, але населенню варто підготуватись до різного розвитку подій. Зокрема, скласти тривожну валізу.

Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він назвав перелік речей, які потрібно мати.

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"Населенню я б порадив брати приклад з США або Ізраїлю – мати тривожну валізу", – зауважив Жданов.

Що має бути у тривожній валізі:

аптечка;

запас продуктів довготривалого зберігання;

теплі речі;

запас питної води;

документи;

гроші.

Також було б непогано, аби населення звернулося до місцевих рад з вимогою надати дані щодо бомбосховищ, їх готовності обладнання і мсцерозташування,

– сказав Жданов.

Він пригадав ситуацію 2014 року. Тоді волонтери самостійно відновлювали бомбосховища, тому військовий експерт не хоче, аби це повторилось.

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Ймовірний напад Росії: коротко