Потрібна тривожна валіза, – військовий експерт сказав, як готуватися до можливого наступу Росії
Джерело:24 канал
Росія залякує світ повномасштабним вторгненням в Україну. Наразі немає вагомих причин для паніки, але населенню варто підготуватись до різного розвитку подій. Зокрема, скласти тривожну валізу.
Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він назвав перелік речей, які потрібно мати.
До теми На Донбасі бойовики поранили українського воїна
"Населенню я б порадив брати приклад з США або Ізраїлю – мати тривожну валізу", – зауважив Жданов.
Що має бути у тривожній валізі:
- аптечка;
- запас продуктів довготривалого зберігання;
- теплі речі;
- запас питної води;
- документи;
- гроші.
Також було б непогано, аби населення звернулося до місцевих рад з вимогою надати дані щодо бомбосховищ, їх готовності обладнання і мсцерозташування,
– сказав Жданов.
Він пригадав ситуацію 2014 року. Тоді волонтери самостійно відновлювали бомбосховища, тому військовий експерт не хоче, аби це повторилось.
Жданов про те, як населенню підготуватися до ймовірного нападу Росії: відео
Ймовірний напад Росії: коротко
- Американські ЗМІ ще наприкінці жовтня повідомляли, що Росія стягує війська до кордону України.
- Згодом глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення. Мовляв, це відбудеться взимку.
- Є підозри, що Росія спробує затиснути Україну "в кільце".
- Захід закликає Кремль не наступати та пригрожує санкціями.