Потрібна тривожна валіза, – військовий експерт сказав, як готуватися до можливого наступу Росії

3 грудня 2021 , 18:36
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Росія залякує світ повномасштабним вторгненням в Україну. Наразі немає вагомих причин для паніки, але населенню варто підготуватись до різного розвитку подій. Зокрема, скласти тривожну валізу.

Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.  Він назвав перелік речей, які потрібно мати.

До теми На Донбасі бойовики поранили українського воїна

"Населенню я б порадив брати приклад з США або Ізраїлю – мати тривожну валізу", – зауважив Жданов. 

Що має бути у тривожній валізі:

  • аптечка;
  • запас продуктів довготривалого зберігання;
  • теплі речі;
  • запас питної води;
  • документи;
  • гроші.

Також було б непогано, аби населення звернулося до місцевих рад з вимогою надати дані щодо бомбосховищ, їх готовності обладнання і мсцерозташування,
– сказав Жданов.

Він пригадав ситуацію 2014 року. Тоді волонтери самостійно відновлювали бомбосховища, тому військовий експерт не хоче, аби це повторилось.

Жданов про те, як населенню підготуватися до ймовірного нападу Росії: відео

Ймовірний напад Росії: коротко

Автор: Тетяна Пасічник