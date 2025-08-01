Уночі вівторка, 29 липня, у Мінську через роботу засобів радіоелектронної боротьби впав нібито український безпілотник. Зрештою, ситуацію прокоментував самопроголошений президент Білорусі.

Олександр Лукашенко закликав до "повітряного перемир'я". Цю заяву він зробив у п'ятницю, 1 серпня, на зустрічі з Володимиром Путіним на Валаамі, передає 24 Канал.

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Що заявив Лукашенко?

Білоруський лідер розповів про свою нещодавню розмову з американською стороною. Ймовірно, йдеться про зустріч зі спецпредставником США Кітом Келлогом у червні.

Тоді Лукашенко нібито просив передати прохання Дональду Трампу – "потрібно акуратно це все робити, і можна домовитися". Союзник російського диктатора переконує, що Кремль справді зацікавлений в повітряному перемир'ї.

Але ви ж цього (повітряного перемир'я – 24 Канал) не хочете. Скажіть Зеленському, нехай на це йде, щоб не було ось цих літальних апаратів, і на голову людям не падали,

– скаржиться самопроголошений президент.

Він згадав про випадок із падінням БпЛА в Білорусі, у якому нібито було "59 кілограмів вибухівки, начиненої кульками". Лукашенка потішило, що дрон не здетонував, однак політик закликав до завершення небезпечної ескалації.