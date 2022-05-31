Потрібні 2 – 3 бригади, – Арестович сказав, як можна вибити ворога зі Сходу

Багато населених пунктів Донеччини перебувають під окупацією. Проте для того, щоб вибити там ворога до лінії розмежування, яка була 24 лютого, потрібно лише кілька бригад.

Таку думку озвучив 31 травня радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на ефір з ним у ютубі "Фейгин Live".

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Вже могло б усе бути

Радника запитали передусім про звільнення Попасної та інших захоплених міст. Також мовилося про очистку Сєвєродонецька від ворога. Арестович каже, що це цілком можливо, якщо мати "3 – 4 повноцінних бригади". Мовляв, цього вистачить для початку ефективної роботи.

Або навіть 2-3 повноцінні, механізовані, базовані бригади. По співвідношенні сил і ресурсів сторін, навіть одна така бригада на вагу золота,

– зазначив Арестович.

Також додав, що в нашого війська вже був би цей ресурс, якби Німеччина дала озброєння, яке тривалий час лише обіцяє. Адже раніше мовилося, що в межах підтримки від цієї держави нам мали прийти щонайменше:

85 зенітних танків "Гепард";

50 танків "Леопард";

кілька самохідних артилерійських установок PzH 2000.

Цієї техніки вистачило б на формування однієї або й навіть 2 повноцінних бригад.

Чому влада Німеччини говорить і не надсилає

За штатом одна механізована бригада Збройних Сил України налічує близько 3 тисяч осіб. Мовиться не лише про кількість воїнів, а й підрозділи оснащені різними типами важких озброєнь. Це можуть бути не лише танки й бронетранспортери, а й різні типи артилерії.

На думку Арестовича, канцлер Німеччини Олаф Шольц не може визначити свій політичний курс. Він справді робить дуже гучні заяви про надання допомоги. Зокрема, навіть нещодавно сказав, що цивілізований світ не може дозволити Путіну виграти цю війну. Проте часто на словах це все й закінчується.

Безперечно, такі судження не поширюються на всю допомогу, яку надає Німеччина – фінансову та гуманітарну. Проте радник глави ОП зазначив, що німецький народ підтримує також і надання допомоги важким озброєнням.

Показовий приклад нещодавно

Нещодавно Польща надала Україні багато своїх модернізованих танків Т-72. Країна перед цим домовилася, що надає свою техніку й Німеччина потім направить свої танки Польщі.

Проте вже 24 травня стало відомо про ймовірний зрив домовленостей. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що цього "заміщення" не трапилося. "Ви не дотримали цієї обіцянки. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані", – звернувся Дуда до влади Німеччини.

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