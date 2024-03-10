Як Україна готується панувати у Чорному морі

Днями Зеленський відвідав у Туреччині будівництво другого корвета типу Ada для потреб ЗСУ. Він отримав назву "Гетьман Іван Виговський". Чи потрібен нам цей корверт?

Чому Україні потрібні корвети

Так само як і минулого року почали виникати питання про те, а навіщо Україні взагалі будувати корвети в Туреччині та ще й два?

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Як-не-як, а суть питання – 500 мільйонів євро, які хіба не можна було витратити на щось потрібне українській армії прямо тут і зараз, а не на корвети, які швидше, ніж після закінчення війни ми безпечно використати в Чорному морі не зможемо?

Ні. Не можна.

Річ у тому, що більшість критиків забули про те, що перший корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" був закладений не вчора або тиждень тому, а у вересні 2021 року, згідно з контрактом на будівництво в Туреччині двох кораблів. А нещодавня закладка другого корвету проходила з уже готовою частиною корпусу, такими є традиції в Туреччині. Це я все до чого?

Це я все до того, що гроші за контрактом сплачені. До того ж перші перерахування почалися ще до початку повномасштабного вторгнення.

А тепер, до питання, чи потрібні взагалі кораблі такого класу?

Дискусії про форму та склад Військово-морських сил Збройних Сил України велися ще задовго до повномасштабної війни, особливо активно – у період гібридної війни з 2014 року. Розглядалися різні концепції ВМСУ, так званий "москітний флот" і "вовча зграя", але в цілому, ніхто не заперечував необхідність будівництва кораблів водотоннажністю до і більш як 1 тисяча тонн, але не однотипні або більші ніж класу фрегат.

Кораблі класу "корвет" ідеально вписувалися в цю концепцію, гарантуючи повний спектр безпеки, що забезпечується на морі. Зокрема, корвет типу Ada має можливість боротися не тільки з надводними об'єктами за допомогою ПКР Harpoon або "Нептун", брати участь в операціях з виявлення та боротьби з підводними цілями, а також має ППО у вигляді ЗРК RIM- 116.

Але важливо дещо інше.

Чорноморський флот Росії війну не переживе

Усі ми чудово розуміємо, що доки триває війна цей корабель ми не зможемо отримати у своє користування та розмістити в одному з наших портів. Адже в такому разі корабель відразу стане метою №1 для атак з боку Росії. Але так чи інакше війна закінчиться. Навряд чи російський Чорноморський флот вийде з цієї війни без серйозних втрат, якщо взагалі вийде. Все йде саме до другого варіанту, який можна називати дефлотизацією Росії в Чорному морі.

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Впевнений, на момент завершення війни Чорноморський флот уже не зможе називатися таким і навіть не флотилією, оскільки його не буде зовсім. Своєю чергою, Україна матиме готовий і боєздатний флот.

Адже, якщо хтось забув, то не тільки два корвети типу Ada будуються в Туреччині для нас. У Великій Британії нас вже чекають два мінні мисливці типу Sandown. Також не забуваємо про проєкт швидкохідних катерів P50U, носіїв ПКР "Нептун". У США на нас чекають патрульні катери "Айленд" та Mark IV. Вимальовується непоганий такий стартовий набір.

Крім цього, я не виключаю, що після звільнення півострова Крим нас там чекають і морські трофеї.

А тому, з думками про перемогу та майбутнє ВМСУ, – так, корвети типу Ada нам потрібні. Не сьогодні – завтра, але треба.