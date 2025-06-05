Громадяни, яких раніше визнали обмежено придатними, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію. Це треба зробити до 5 червня включно.

Та чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь, – пояснив військовий юрист Михайло Лобунько, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Дивіться також У Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов’язаних, які не пройшли ВЛК

Чи повинні заброньовані пройти ВЛК до 5 червня

Юрист наголосив, що повторну ВЛК потрібно пройти особам, визнаним обмежено придатними. Якщо не зроби цього, скоріш за все, таких громадян оголосять у розшук, і через порушення правил військового обліку вони не зможуть забронюватися.

Зауважимо, що раніше на це питання також відповів речник Міноборони. Дмитро Лазуткін підтвердив, що заброньованим, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними, необхідно повторно пройти ВЛК.

Представник Міноборони пояснив, що військовозобов'язані, які працюють на критично важливому підприємстві, можуть змінити місце роботи, відповідно, бронювання пропадає. Тому потрібно пройти ВЛК.

Водночас Лазуткін наголосив, що повторну військово-лікарську комісію не треба проходити людям з інвалідністю.