Чи потрібно ввечері вимикати світло під час повітряної тривоги: відповідь Генштабу

У Генеральному штабі повідомили, що люди не зобов'язані вимикати світло у своїх будинках під час повітряної тривоги. Цієї рекомендації зараз дотримуються лише військовослужбовці.

Через війну українці почали ввечері вимикали світло у власних помешканнях, особливо під час повітряної тривоги. Дехто й досі дотримується цього правила.

До теми Нічого не боятися, захищати своє, – Зеленський поширив потужне відео зі сміливими українцями

Адже, за даними Генштабу, ворог цинічно порушує міжнародне гуманітарне право, зокрема, часто обстрілює житлові будинки.

З метою, щоб себе убезпечити, досі деякі люди вимикають світло в будинках. Але ніхто цілеспрямовано цього не робить. ЗСУ та ДСНС наголосили, що люди самі повинні приймати рішення (вимикати світло чи ні, – ред.),

– повідомили у Генштабі.

Водночас у відомстві зазначили, що військовослужбовці дотримуються рекомендацій, і у воєнний час вимикають світло на об'єктах.

У Генштабі додали, що в країні досі триває війна і ніхто не є в безпеці, адже можливі ракетні обстріли або авіабомбардування.

До слова, окупанти запускають безпілотники над Харківщиною для розвідки. Один такий вдалося збити вночі 11 квітня. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вважає Ізюмський напрямок найкритичнішою точкою в області.

Важливо – що робити під час хімічної атаки і як її розпізнати: відео