Якщо Зеленський поїде на G20, то путін лишиться в бункері, – політолог про зустріч президентів

путін висловив бажання взяти участь на саміті G20, що відбудеться в листопаді в Індонезії. Але якщо туди поїде ще й Зеленський, то, найімовірніше, диктатор лишиться в бункері та візьме участь дистанційно.

Про це 24 каналу розповів український політолог Олександр Антонюк. За його словами, в такому випадку усі учасники G20 можуть дружньо "почмирити" путіна. Тому сумнівно, що він ризикне туди приїжджати. Але-от дистанційно взяти участь може.

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Чи потрібно Зеленському зустрічатися з путіним найближчим часом

Після зустрічі Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом у Львові росЗМІ почали масово поширювати інформацію, що нібито президент Туреччини запропонував йому організувати зустріч із путіним.

Солонтай вважає, що Зеленському взагалі зараз немає сенсу зустрічатися із путіним. російський диктатор просто хоче частково заморозити конфлікт та закріпити за собою нещодавно окуповані території.

Звісно, путіну потрібно зробити певну паузу, щоб зібрати нові сили, та легітимізувати окуповані території за собою. Чи варто взагалі зустрічатися з ним на цю тему? Українське суспільство взагалі до такого не готове, – зазначив Антонюк.

Воля українського народу, як і президента – повернення українських територій станом на 1991 рік. Зустріч з путіним може бути можливою лише тоді, коли той погодиться відійти з усіх окупованих територій та виплатити репарації.

Антонюк про потенційну зустріч Зеленського та путіна: дивіться відео

Додамо, за словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, путін досі не відмовився від ідеї повністю захопити Україну. Він хоче окупувати всю територію, щоб потім просто все тут знищити.