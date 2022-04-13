Потрохи вдається рятувати людей і завозити їжу: як проходить евакуація з Попасної

Зі Сходу України продовжують евакуювати населення. Втім, є місця, де зробити це важко, зокрема, Попасна.

Останнім часом провести евакуацію там майже неможливо, але позавчора і вчора вдалося. Однак, як зауважив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, "гуманітарні коридори" вперше за півтора місяці не відкрилися.

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Як проходить евакуація з Попасної

За його словами, евакуація з Попасної, де тривають вуличні бої, сповнена небезпеки. Але, завдяки волонтерам, за два дні вдалося врятувати 18 осіб.

"Режим тиші" відсутній – росіяни не виконують накази вищого керівництва, тому що бачать легку наживу: вбити і швидше пограбувати, відправити додому ще одну ковдру чи пилосос,

– написав Гайдай.

Він також додав, що ще є охочі евакуюватися, однак їм вкрай важко дістатися до місця зборів, а тим, хто евакуює – до віддаленого мікрорайону міста. Але вони намагаються.

Гайдай вкотре закликав евакуюватись з Луганщини

Зауважимо, раніше голова Луганської ОВА закликав жителів області евакуюватися, поки є можливість. Оскільки російські окупанти накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях.