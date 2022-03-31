Потрощені та обгорілі: окупанти зруйнували низку історичних споруд у Тростянці

30 днів окупації міста Тростянець на Сумщині російські війська завдали непоправної шкоди архітектурі та інфраструктурі міста. Більшість будівель потрощені снарядами або обгоріли.

Про це в одному з інтерв'ю розповів мер Тростянця Юрій Бова. За його словами, у населеному пункті не залишилося живого місця.

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Вороги бездумно трощили пам’ятки архітектури

Бова розповідає, що наразі повністю зруйнована лісгоспна Красно-тростянецька лісова науково-дослідна станція міста.

Це наша пам'ятка архітектури 19 століття. Історична споруда взагалі згоріла вщент. Там були унікальні каміни, дубові східці, унікальна література – все це зберігалося століттями,

– розповів мер.

Він додав, що це була перша лісгоспна станція в Україні часів царської Росії, де накопичувався багаж знань про лісові культури та лісорозведення.

Так само частково зруйнований краєзнавчий музей – пам’ятка архітектури 18 століття. Туди, за словами Юрія Бови, влучив снаряд. У будівлі виламано ворота, є пошкодження й всередині.

Загалом дуже багато будівель зазнали якщо не повної руйнації, то на 15 – 20% точно. Невдовзі їх доведеться відновлювати,

– підсумував Бова.

Безліч об'єктів досі заміновані

За місяць під російською окупацію, місто Тростянець на Сумщині зазнало чималих втрат. Точні наслідки російського вторгнення лише встановлюються. Багато об'єктів досі заміновано, на місцях працюють рятувальники, які розчищають та сортують боєприпаси.

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