Поцілили по багатоповерхівці й атакували адмінбудівлю, – ОВА про обстріл Дніпра

Російські загарбники ввечері 28 липня атакували Дніпро. Вони поцілили по багатоповерхівці та адмінбудівлі.

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Відповідний допис з'явився у його телеграм-каналі о 21:53

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Росіяни вдарили по багатоповерхівці та адмінбудівлі

Після чергового ворожого обстрілу голова ОВА розповів деталі атаки.

Мраз*ти. Російські недолюдки вдарили по Дніпру ракетами. Поцілили по багатоповерхівці... Атакували й адмінбудівлю. Там виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 квадратних метрів,

– зазначив Лисак.

Попередньо відомо про трьох постраждалих. На місцях прильотів працюють всі відповідні служби.

Міський голова Дніпра Борис Філатов оприлюднив відео з місця атаки.

"Конкретних коментарів куди, як був приліт, не буду давати. Я перебуваю на місці події. Зараз тут перебуває голова ОВА Сергій Лисак, силовики, керівник поліції, ДСНС. Всі працюють. Далі всю інформацію отримаєте лише від ОВА, від офіційних джерел", – зауважив мер.

Міська та обласна влада – на місці обстрілу в Дніпрі: відео

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Окупанти поцілили по СБУ

Президент Володимир Зеленський також відреагував на атаку по Дніпру.

Дніпро. Вечір п'ятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі,

– заявив глава держави.

Він наголосив, що українські представники зроблять все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти мирних людей.

"Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", – підсумував український лідер.

Президент оприлюднив відео з місця атаки