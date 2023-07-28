Поцілили по багатоповерхівці й атакували адмінбудівлю, – ОВА про обстріл Дніпра
Джерело:Сергій Лисак
Російські загарбники ввечері 28 липня атакували Дніпро. Вони поцілили по багатоповерхівці та адмінбудівлі.
Про це розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Відповідний допис з'явився у його телеграм-каналі о 21:53
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Росіяни вдарили по багатоповерхівці та адмінбудівлі
Після чергового ворожого обстрілу голова ОВА розповів деталі атаки.
Мраз*ти. Російські недолюдки вдарили по Дніпру ракетами. Поцілили по багатоповерхівці... Атакували й адмінбудівлю. Там виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 квадратних метрів,
– зазначив Лисак.
Попередньо відомо про трьох постраждалих. На місцях прильотів працюють всі відповідні служби.
Міський голова Дніпра Борис Філатов оприлюднив відео з місця атаки.
"Конкретних коментарів куди, як був приліт, не буду давати. Я перебуваю на місці події. Зараз тут перебуває голова ОВА Сергій Лисак, силовики, керівник поліції, ДСНС. Всі працюють. Далі всю інформацію отримаєте лише від ОВА, від офіційних джерел", – зауважив мер.
Міська та обласна влада – на місці обстрілу в Дніпрі: відео
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Окупанти поцілили по СБУ
Президент Володимир Зеленський також відреагував на атаку по Дніпру.
Дніпро. Вечір п'ятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі,
– заявив глава держави.
Він наголосив, що українські представники зроблять все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти мирних людей.
"Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", – підсумував український лідер.
Президент оприлюднив відео з місця атаки