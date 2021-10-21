Поцілуємо Путіна в усі місця, – Арахамія насварив Рабіновича, який їздив у Кремль

Депутат Верховної Ради від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович їздив до Москви. І там навіть давав інтерв'ю пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Щодо цього жорстку критику висловив глава парламентські фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Політики влаштували перепалку в прямому ефірі одного з українських телеканалів.

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Рабінович та Арахамія посперечалися про "поцілунки в одне місце"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабінович посварилися у прямому телеефірі 20 жовтня.

Річ у тім, що Рабінович буквально у переддень, 19 жовтня, був у Москві.

Там він спілкувався зі заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.

І роздавав інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

У телестудії в Україні, після свого візиту до Росії, Рабінович почав критикувати владу за закони й скандали, згадав і "слугу" Галину Третьякову, яка дозволила собі дивні висловлювання у бік загиблого нардепа Антона Полякова.

А після цього Рабінович запропонував "поцілувати Медведчука в одне місце" – за газ по 175 доларів. Віктор Медведчук (кум Володимира Путіна і голова політради ОПЗЖ), нагадаємо, зараз під домашнім арештом у справі про державну зраду.

Що пропонує цей політичний союз? Каже: "Підімо до Путіна, поцілуємо його в усі місця, візьмемо газ по 100 доларів – і все, заживемо добре". Ви відстали на 7 років (вочевидь, мовиться про війну на Донбасі, яка вже стільки триває – 24 канал),

– емоційні прокоментував все це Давид Арахамія.

До слова, у Верховній Раді візит Вадима Рабіновича до Москви планують обговорити – щонайменше на засіданні регламентного комітету.