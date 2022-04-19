Потуги окупантів щодо так званої співпраці українців на Півдні жалюгідні, – Зеленський

У тимчасово захоплених містах росіяни намагаються показати, що українці з ними співпрацюють. Проте окупанти переманили тільки поодиноких маргіналів, тому це виглядає жалюгідно.

Президент Володимир Зеленський подякував українцям із непідконтрольних територій за їхню стійкість. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави за 19 квітня.

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"Жодної підтримки колаборантів"

Українці в усіх регіонах нашої держави підтримують українську національну єдність. Тому навіть під окупацією вони не припиняють виходити на акції протесту під жовто-блакитними прапорами.

Окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни їм вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів.

– сказав Володимир Зеленський

Він подякував жителям Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших міст за їхню чітку позицію. "Жодної співпраці з окупантами. Жодної підтримки колаборантів", – підсумував очільник держави.

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