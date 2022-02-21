Потужна інформаційна провокація, – Данілов про нібито вторгнення регулярних військ Росії

Олексій Данілов заявив, що нині Росія вдається до різного роду провокацій проти України. За його словами, перш за все мовиться про інформаційні атаки.

Про це секретар Ради нацбезпеки повідомив на брифінгу за підсумками засідання, пише 24 канал.

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Росія вдається до інформаційних провокацій

Данілов прокоментував інформацію про те, що регулярні частини російських військ ввечері 21 лютого відкрито вдерлися на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Колеги, якби це відбулося, така інформація у нас була б. Те, що стосується провокацій, ми неодноразово заявляли, що нині йде велика, потужна перш за все інформаційна провокація проти України,

– відповів Олексій Данілов.

Водночас посадовець закликав не читати неперевірену інформацію, а дивитися на офіційні дані.

Данілов заявив, що проти України нині йде потужна інформаційна провокація: дивіться відео