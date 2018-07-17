Потужна злива у Києві: автівки плавають по затоплених вулицях (відео)

17 липня у Києві пройшла потужна гроза, яка затопила деякі вулиці столиці. Користувачі у мережі взялися активно обговорювати підтоплення та публікувати фото та відео масштабів негоди.

Зокрема, відео, на якому видно, як машини "плавають" по вулиці, розмістили у Facebook-спільноті "Київ Оперативний".

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Інші користувачі у мережі теж публікують кадри з наслідками негоди. Деякі, щоправда уточнюють, що сильна злива все ж була не у всіх районах столиці, проте на вулиці стало набагато прохолодніше.

Приезжай к нам в Киев. У нас тут прохладно и ливень идёт) pic.twitter.com/wc9bRPvb1t — радужный хлопушек (@KDemyd) 17 липня 2018 р.



Люди в мережі активно обговорюють потужну грозу, яка випала у Києві