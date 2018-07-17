23:35
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, сьогодні
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, сьогодні
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва

Потужна злива у Києві: автівки плавають по затоплених вулицях (відео)

4884 Читать новость на русском
У столиці – потужна гроза: автомобілі плавають по вулицях
У столиці – потужна гроза: автомобілі плавають по вулицях / фото з соцмереж

17 липня у Києві пройшла потужна гроза, яка затопила деякі вулиці столиці. Користувачі у мережі взялися активно обговорювати підтоплення та публікувати фото та відео масштабів негоди.

Зокрема, відео, на якому видно, як машини "плавають" по вулиці, розмістили у Facebook-спільноті "Київ Оперативний".

Читайте також: Після сильного дощу Хмельницький затопило: фото та відео

Інші користувачі у мережі теж публікують кадри з наслідками негоди. Деякі, щоправда уточнюють, що сильна злива все ж була не у всіх районах столиці, проте на вулиці стало набагато прохолодніше.

коментарі негода Київ
Люди в мережі активно обговорюють потужну грозу, яка випала у Києві

Теги: Новини Києва Негода в Україні Погода
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Прощена неділя 2018: як просити прощення та що не можна робити у цей день
18 лютого , 11:32
В МВФ зробили важливу заяву щодо співпраці з Україною
 24 січня , 22:30
Це на експорт? – американського генерала здивували дії України в оборонній сфері
 25 січня , 05:22
Україну попередили про помсту Путіна після ударів по Сирії
 14 квітня , 12:26
У Києві терміново закрили 6 станцій метро
18 лютого , 12:20
Смертельна ДТП під Києвом: автівки порозкидало по трасі
 8 липня , 19:40
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук