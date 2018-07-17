Потужна злива у Києві: автівки плавають по затоплених вулицях (відео)
17 липня у Києві пройшла потужна гроза, яка затопила деякі вулиці столиці. Користувачі у мережі взялися активно обговорювати підтоплення та публікувати фото та відео масштабів негоди.
Зокрема, відео, на якому видно, як машини "плавають" по вулиці, розмістили у Facebook-спільноті "Київ Оперативний".
Читайте також: Після сильного дощу Хмельницький затопило: фото та відео
Інші користувачі у мережі теж публікують кадри з наслідками негоди. Деякі, щоправда уточнюють, що сильна злива все ж була не у всіх районах столиці, проте на вулиці стало набагато прохолодніше.
Люди в мережі активно обговорюють потужну грозу, яка випала у Києві
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
В МВФ зробили важливу заяву щодо співпраці з Україною24 січня , 22:30
Україну попередили про помсту Путіна після ударів по Сирії14 квітня , 12:26
У Києві терміново закрили 6 станцій метро18 лютого , 12:20
Смертельна ДТП під Києвом: автівки порозкидало по трасі8 липня , 19:40