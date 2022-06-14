Потужні атаки по Миколаєву: мер пояснив, чому багато вильотів не можуть фіксувати

Лише за добу внаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщини отримали поранення понад 20 людей. У Миколаєві кажуть: ворог обстрілює регіон з сусідньої Херсонщини, отож відреагувати на вогонь складно.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що Миколаїв обстрілюється майже кожного дня.

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Вильоти з Херсонщини ми зафіксувати не можемо, – Сєнкевич

На жаль, вильоти або постріли з Херсонщини ми зафіксувати не можемо. Бо це займає фактично 2 хвилини – від запуску до падіння снаряда. За останні 2 тижні росіяни "підтягнули" самохідні артилерійські установки типу "Піон". Вони мають можливість підійти ближче до нас і гатять по житлових будинках,

– сказав Сєнкевич.

Мер зауважив: внаслідок цих обстрілів страждають цивільні люди, як в обласному центрі, так і в передмістях. Вони жодного стосунку до військової справи не мають. Сєнкевич повідомив, що два дні тому загинули три жінки, дві з них – просто сиділи на лавці біля будинку.

Ворог стріляє по Миколаївщині касетними снарядами

Також росіяни продовжують гатити по області касетними снарядами. Востаннє це було вранці 14 червня. Саме тому міський голова наголошує: до Миколаєва повертатись рано.

Тут насправді небезпечно, про це свідчать людські жертви. За час війни від обстрілів у Миколаєві загинули 108 цивільних людей, ще понад 400 отримали поранення,

– пояснив мер.

Сєнкевич навіть радить при можливості покинути небезпечні райони тим людям, які це можуть зробити.

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Ситуація на Миколаївщині: коротко

Напередодні над Миколаєвом збили ворожий безпілотник. БпЛА розвідував ситуацію. Фото збитої "пташки" опублікував голова ОВА Віталій Кім.

Також росіяни здійснювали повітряні атаки з Мі-8 по українських позиціях на Миколаївщині та Херсонщині. Тривав повітряний бій.

При цьому генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко вважає, що наразі нового наступу ворога на Миколаїв не буде. Для цього ворогам необхідно було б зняти війська з усіх інших напрямків.

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