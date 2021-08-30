Потужні обстріли в Авдіївці: Бутусов сказав, чи пов'язано це з візитом Зеленського у США

Проросійські бойовики активно влаштовують провокації на Донбасі та обстрілюють українські позиції. Деякі експерти пов'язують загострення з бажанням зірвати візит Володимира Зеленського у США, але насправді причина в іншому.

Про це заявив редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов в авторській програмі "Між іншим" з Денисом Казанським та Дмитром Гнапом на 24 каналі. Також про ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна говорив футбольний оглядач, ведучий інтернет-проєкту "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк.

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Про причини обстрілів у Авдіївці

Бутусов: Я думаю, що це (обстріли – 24 канал) не пов'язано безпосередньо з візитом Володимира Зеленського у США. Це чергове хитання маятника під час війни.

Зараз у нас резонанс виник через обстріл Авдіївки, але насправді набагато більша ескалація пов'язана з тим, що противник активно застосовує усі види озброєння на фронті, щоб нанести вогневе ураження. За минулих 2 тижні загинуло приблизно 10 українських військовослужбовців від прицільного вогню.

На щастя, при обстрілі Авдіївки жертв вдалося уникнути. Майже щоденні втрати від вогню російських снайперів, стрілецької зброї нанесли у результаті набагато більші втрати нам і набагато більше жертв. Війна продовжується, її ведуть в рамках обмежень, локально, але по всьому фронту.

Усюди, де у ворога є можливість обмеженими силами завдати нам втрат – він це використовує. Це чергове питання-маятник у війні на Донбасі. Воно продовжуватиметься, незалежно від візиту (Зеленського до Байдена – 24).

Про стратегію Путіна

Масштабні обстріли зафіксували 28 серпня. Загалом постраждали 8 українських військових . Їхні поранення – різного ступеня важкості.

Бутусов: У Володимира Путіна є своя довгострокова стратегія – примушення України піти на капітуляцію на своїх умовах. Путіну потрібно припинити вогонь на Донбасі, забезпечити контроль над окупованими територіями і перейти до розв'язання його основного питання – легітимізації окупації Криму.

Росія усі роки війни працює виключно на цю стратегію. Усі інструменти, які використовують, підпорядковані цій меті. Як тільки вони бачать, що українське керівництво робить крок трохи в сторону – завжди починаються обстріли.

Про ДТП з Трухіним

Андріюк: Я постійно чую неймовірні історії, коли патрульні затримують можновладців, певних статусних людей із грошима. Це жахливі історії. Їх затримують у стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовляються складати тест, їх оформлюють за 130 статтею. Наступного дня зникають просто протоколи в поліцейському відділку і відео з камер. От це насправді жахливо.

Я майже впевнений, що верхівка поліції знає про усі ці історії. Як результат – це ДТП з Трухіним і її наслідки. Я вважаю, що журналісти зможуть "накопати" багато сенсаційних речей.

Що відомо про скандальну ДТП? Це трапилось 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі столиці. Автомобіль Audi врізався у Ford, у якому їхав голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Він отримав травми. Його автомобіль після удару влетів у Daewoo – там були діти, які теж постраждали. ДТП стала скандальною, адже за кермом Audi був нардеп від "Слуги Народу" Олександр Трухін.

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