Потужні повені в Німеччині: кількість жертв зросла до 59, понад тисячу – зникли безвісти
Джерело:DW
Жертвами масових повеней у Німеччини стали вже щонайменше 59 людей. Крім того, приблизно 1 300 місцевих жителів вважають зниклими безвісти.
За інформацією правоохоронців, декілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повені.
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Кількість жертв повеней у Німеччині продовжує зростати
За уточненими даними, внаслідок повеней у різних районах на заході Німеччини загинули щонайменше 59 людей. Зокрема, поліція в Кобленці повідомила про 28 жертв у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, поліція в Кельні – ще про 31 загиблого в Північному Рейні-Вестфалії.
Нагадаємо, раніше була інформація про 42 жертв.
Впродовж дня надходили повідомлення про десятки зниклих безвісти жителів обох федеральних земель. Однак пізно ввечері влада округу Бад-Нойенар-Арвайлер повідомила, що зниклими безвісти вважають аж 1 300 місцевих жителів. В адміністрації округу пояснили, що це може бути пов'язано з відсутністю мобільного зв'язку в регіоні.
Масові повені у Німеччині: що відомо
- Циклон Бернд приніс у західну частину Німеччині масштабні повені, які призвели до людських жертв.
- У результаті річки вийшли з берегів, будинки затопило, а дороги розмило. Сильні дощі та повені стали причиною відключення електроенергії, а також перебоїв з подачею питної води в багатьох регіонах.
- У районі Арвайлер оголосили надзвичайний стан.
- Рятувальники борються з наслідками негоди, зокрема, використовуючи авіацію
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