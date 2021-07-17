Потужні повені у Німеччні: кількість жертв невпинно зростає
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Сильні зливи днями накрили західну та центральну частину Німеччини. Велика кількість опадів призвела до масштабних повеней і руйнувань, які вже забрали 133 життя.
Повідомляється, що у землі Північний Рейн-Вестфалія загинули щонайменше 43 людини. Водночас у землі Рейнланд-Пфальц – не менше 90 осіб.
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Ситуація в районі Ерфтштадт-Блессем під Кельном у п'ятницю різко погіршилася. Є побоювання, що кількість загиблих зросте,
– пишуть німецькі журналісти.
Окрім цього, місцева влада заявила, що погіршення погодних умов настало дуже швидко.
Прорив греблі на Рурі
На річці Рур, у районі Хайнсберг в Нашті, через велику кількість води стався прорив греблі.
- Рятувальники евакуювали понад 700 людей.
Наразі важко оцінити розмір збитків, нанесених у результаті прориву дамби, – він невідомий.Зверніть увагу! Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер ухвалила рішення ввести у країні режим військової катастрофи
- До ліквідації наслідків стихійного лиха вже залучили 850 військовослужбовців.
Потужні повені у Німеччині: дивіться відео