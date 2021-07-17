Потужні повені у Німеччні: кількість жертв невпинно зростає

Сильні зливи днями накрили західну та центральну частину Німеччини. Велика кількість опадів призвела до масштабних повеней і руйнувань, які вже забрали 133 життя.

Повідомляється, що у землі Північний Рейн-Вестфалія загинули щонайменше 43 людини. Водночас у землі Рейнланд-Пфальц – не менше 90 осіб.

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Ситуація в районі Ерфтштадт-Блессем під Кельном у п'ятницю різко погіршилася. Є побоювання, що кількість загиблих зросте,

– пишуть німецькі журналісти.

Окрім цього, місцева влада заявила, що погіршення погодних умов настало дуже швидко.

Прорив греблі на Рурі

На річці Рур, у районі Хайнсберг в Нашті, через велику кількість води стався прорив греблі.

Рятувальники евакуювали понад 700 людей.

Наразі важко оцінити розмір збитків, нанесених у результаті прориву дамби, – він невідомий.

До ліквідації наслідків стихійного лиха вже залучили 850 військовослужбовців.

Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер ухвалила рішення ввести у країні режим військової катастрофи

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