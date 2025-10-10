Росія завдала масованого удару по Києву БпЛА та балістикою вночі 10 жовтня. Під ранок агресорка ще вдарила крилатими ракетами, у столиці пролунали вибухи.

Попередньо, ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, моніторингові ресурси та Повітряні Сили.

Дивіться також Складна ситуація у Києві: Лівий берег без світла, є проблеми з водою

Що відомо про атаку балістики на Київ?

Близько 06:50 для Києва з'явилася загроза застосування крилатих ракет. Росіяни запустили "Іскандери" на столицю та кілька міст області.

О 06:52 у столиці знову пролунали вибухи. Цього разу гучно було через ракетний обстріл міста. У той же час вибухи сули в Каневі, куди окупанти також запустили ракети. О 06:56 ракет в повітряному просторі Київської області вже не було.

Наразі про наслідки атаки на Київ та область інформації немає. У столиці продовжується ліквідація руйнувань після нічної атаки дронами, внаслідок якої пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах. Також після обстрілу є проблеми з електропостачанням та подачею води.

Де ще лунали вибухи вночі та зранку 10 жовтня?