24 Канал Новини України Потужні вибухи у Києві: після БпЛА та балістики Росія запустила ракети
10 жовтня, 06:56
Потужні вибухи у Києві: після БпЛА та балістики Росія запустила ракети

Андрій Шляхтін
Основні тези
  • Росія завдала масованого удару по Києву, використовуючи крилаті ракети "Іскандер-К".
  • Внаслідок нічного обстрілу в Києві пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникли проблеми з електропостачанням та водопостачанням.

Росія завдала масованого удару по Києву БпЛА та балістикою вночі 10 жовтня. Під ранок агресорка ще вдарила крилатими ракетами, у столиці пролунали вибухи.

Попередньо, ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, моніторингові ресурси та Повітряні Сили

Дивіться також Складна ситуація у Києві: Лівий берег без світла, є проблеми з водою 

Що відомо про атаку балістики на Київ?

Близько 06:50 для Києва з'явилася загроза застосування крилатих ракет. Росіяни запустили "Іскандери" на столицю та кілька міст області. 

О 06:52 у столиці знову пролунали вибухи. Цього разу гучно було через ракетний обстріл міста. У той же час вибухи сули в Каневі, куди окупанти також запустили ракети. О 06:56 ракет в повітряному просторі Київської області вже не було.

Наразі про наслідки атаки на Київ та область інформації немає. У столиці продовжується ліквідація руйнувань після нічної атаки дронами, внаслідок якої пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах. Також після обстрілу є проблеми з електропостачанням та подачею води.

Де ще лунали вибухи вночі та зранку 10 жовтня?

  • Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Для обстрілу ворог застосував ракети та безпілотники. Одразу кілька областей опинилися під атакою, відомо також про наслідки.

  • Російська армія здійснила ракетні обстріли Кривого Рогу та Кременчука. По містах росіяни зранку запустили крилаті ракети, ймовірно, "Іскандер".

  • Дронами також вночі атакували Дніпро. На місто запустили щонайменше 10 БпЛА, там сталися перебої зі світлом. Зранку продовжилася атака ворога балістичними ракетами.

  • У ніч проти 10 жовтня Росія атакувала Запоріжжя. В місті почалася пожежа. Відомо, що загинув 7-річний хлопчик, а кілька людей зазнали поранень.