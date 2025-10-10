Потужні вибухи у Києві: після БпЛА та балістики Росія запустила ракети
- Росія завдала масованого удару по Києву, використовуючи крилаті ракети "Іскандер-К".
- Внаслідок нічного обстрілу в Києві пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникли проблеми з електропостачанням та водопостачанням.
Росія завдала масованого удару по Києву БпЛА та балістикою вночі 10 жовтня. Під ранок агресорка ще вдарила крилатими ракетами, у столиці пролунали вибухи.
Попередньо, ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, моніторингові ресурси та Повітряні Сили.
Що відомо про атаку балістики на Київ?
Близько 06:50 для Києва з'явилася загроза застосування крилатих ракет. Росіяни запустили "Іскандери" на столицю та кілька міст області.
О 06:52 у столиці знову пролунали вибухи. Цього разу гучно було через ракетний обстріл міста. У той же час вибухи сули в Каневі, куди окупанти також запустили ракети. О 06:56 ракет в повітряному просторі Київської області вже не було.
Наразі про наслідки атаки на Київ та область інформації немає. У столиці продовжується ліквідація руйнувань після нічної атаки дронами, внаслідок якої пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах. Також після обстрілу є проблеми з електропостачанням та подачею води.
Де ще лунали вибухи вночі та зранку 10 жовтня?
Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Для обстрілу ворог застосував ракети та безпілотники. Одразу кілька областей опинилися під атакою, відомо також про наслідки.
Російська армія здійснила ракетні обстріли Кривого Рогу та Кременчука. По містах росіяни зранку запустили крилаті ракети, ймовірно, "Іскандер".
Дронами також вночі атакували Дніпро. На місто запустили щонайменше 10 БпЛА, там сталися перебої зі світлом. Зранку продовжилася атака ворога балістичними ракетами.
У ніч проти 10 жовтня Росія атакувала Запоріжжя. В місті почалася пожежа. Відомо, що загинув 7-річний хлопчик, а кілька людей зазнали поранень.