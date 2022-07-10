Потужні вибухи знову чутно в окупованих Харцизьку та Шахтарську

Вибухи пролунали у двох містах Донеччини. Мовиться про тимчасово окуповані Харцизьк та Шахтарськ.

Відповідну інформацію почали повідомляти люди в соціальних мережах. Вибухи було чутно в ніч проти 10 липня.

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Потужні вибухи знову в Харцизьку та Шахтарську

Шахтарськ. Літають снаряди,

– написали користувачі в телеграмі.

Там також пояснили, що у Харцизьку на камеру вдалось зняти момент вибуху в місті.

Вибух в Харцизьку: дивіться відео

Вибухи у Шахтарську: дивіться відео

Вибухи у Шахтарську: дивіться відео

У місті Новоамвросіївське також видно, як палає: дивіться відео

Також місцеві жителі оприлюднили вигляд із міста Новоамвросіївське, що в Амвросіївському районі Донецької області.



Вигляд з вікна на Донеччині

Також у твітері, ймовірно – місцеві, написали: "Харцизьк щойно ледь не знесло вибуховою хвилею".

Станом на 5 ранку 10 липня не відомо, що саме спричинило вибухи. Ймовірно, це атака ЗСУ по російських складах боєприпасів або провокація росіян.

Коротко про останні вибухи

У ніч проти 9 липня на складах окупантів у Харцизьку теж лунали вибухи. Подекуди вибухи були такі сильні, що в автомобілів спрацьовувала сигналізація. Місцеві жителі на відео казали: "Разів 15 уже довбануло".

Також люди говорили, що чутно, як у Харцизьку детонує. Ймовірно, мовилось про боєприпаси.

У ніч проти 9 липня вибухи лунали на Луганщині. Цього разу їх чули в тимчасово окупованій Кадіївці. У місті почали горіти склади боєприпасів військ росії на окупованій території.

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