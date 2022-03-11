Потужний опір України: у Британії пояснили, що сповільнює наступ російських окупантів

Військове вторгнення Російської Федерації в Україну сколихнуло увесь світ. Тут загарбники зустріли лютий опір. У Великій Британії пояснили, що може сповільнювати наступ росіян.

У Міноборони Великої Британії повідомили, що росіяни збільшують кількість військ з метою оточення ключових українських міст. Головна причина такого кроку – потужний опір українців.

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Міноборони Британії про російських окупантів

Згідно з оновленими даними розвідки Міноборони Великої Британії, така тактика зменшить кількість сил, доступних для того, щоб продовжувати наступ. Відповідно це ще більше сповільнить просування російських загарбників. Відомство оприлюднило ці дані станом на 10 березня 2022 року.

Протягом останнього тижня було багато інформації про протести українців проти російських військових в окупованих містах. Йдеться про Мелітополь, Бердянськ, Херсон. При цьому стало відомо про затримання 400 українських протестувальників російськими військами у Херсонській області 9 березня.

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