Потужний шторм накрив східне узбережжя США: скасували тисячі авіарейсів

Частини східного узбережжя США постраждала від хуртовини та сильного снігопаду. Негода спричинила транспортний хаос і відключення електроенергії для тисяч людей.

Негода спровокувала бомбогенез

Складні погодні умови накрили регіони зранку у суботу, 29 січня. Тоді 5 штатів оголосили надзвичайний стан.

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Де оголосили надзвичайний стан:

у штатах Нью-Йорк,

Нью-Джерсі,

Меріленд,

Род-Айленд,

Вірджинія.

Через сильний вітер та сніг на вихід довелося скасувати майже 6000 авіарейсів. Синоптики попередили, що низькі температури залишаться на більшій частині північного сходу, а снігова буря має перейти до штату Мен.

Національна метеорологічна служба (NWS) заявила, що шторм зазнав бомбогенезу. Тобто холодне повітря змішувалося з теплим морським повітрям, що призвело до швидкого падіння атмосферного тиску. Через це мешканців Бостона закликали виходити на вулицю лише за вкрай важливої необхідності. А у разі довготривалої мандрівки – брати з собою зимовий набір для виживання.

По всьому північному сході США оголосили хуртовинне попередження, вперше з 2018 року.

Жодна дорожня бригада у світі не впорається з цим, а це означає, що всі дороги по суті закриті,

– сказав метеоролог Метью Капуччі.

У Нью-Йорку випало 60 сантиметрів снігу: відео

Наслідки негоди для Штатів

У Бостоні випало 60 сантиметрів снігу.

До вечора суботи електроенергії не було у понад 80 тисячах будинків у штаті Массачусетс.

Метеорологи повідомили, що за годину випадало 8 – 10 сантиметрів снігу.

У деяких частинах штату Нью-Йорк випав 61 сантиметр снігу. Комунальні служби намагалися впоратися з товстим шаром снігу, що покрив популярні туристичні місця Нью-Йорка.

Поліція Нью-Джерсі закликала жителів не ускладнювати для них роботу й не виходити на вулицю.

У Коннектикуті зупинили автобусні рейси та закрили кілька мостів.

Попри попередження, у Нью-Йорку діти каталися на санчатах у Центральному парку, а в парку Вашингтон-сквер люди кидалися сніжками.



Розваги у Центральному парку / Фото New York Post

У Нью-Йорку люди радіють снігу: відео