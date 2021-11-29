Потужний шторм налетів на окупований Крим: є постраждалі – фото наслідків

Окупований Крим 29 листопада накрив потужний шторм. Найбільше його наслідки відчувають на південному березі півострова.

Через сильний вітер в окупованій Ялті вже постраждали щонайменше 4 людей. Окупанти повідомили, що ті зазнали різних травм.

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Люди залишилися без світла, дерева падали на авто

Сильні шквали призвели до перебоїв з електрикою. Ввечері 29 листопада без світла в окупованому Криму залишилися від 37 до 56 тисяч людей. Окупанти повідомили, що найбільше постраждало місто Сімферополь, а також Сімферопольський район. Про проблеми з електропостачанням повідомили й в Алуштинському регіоні та Бахчисарайському районах.

Ближче до вечора пориви вітру відносно вщухли, але натомість посилився дощ. Через негоду на півострові попадало багато конструкцій та дерев, деякі – на припарковані поруч автомобілі. За словами очевидців, одне з дерев звалилося на "будинок Черчіля" в окупованій Ялті. Наслідки негоди жителі Криму показують в соцмережах.

Ситуація в окупованому Криму / Фото з місцевих телеграм-каналів

В окупованому Криму вирує негода: дивіться відео з соцмереж

Влітку окупований Крим "затопило"

У серпні 2021 року окупований Росією півострів також страждав від наслідків сильної негоди. За кілька годин там випало більше місячної норми опадів. Найбільше "під удар" потрапив також Сімферополь. Води на вулицях подекуди було по пояс. Крім того, низкою населених пунктів пронісся град. Очевидці показували відео, на яких машини просто "пливли".