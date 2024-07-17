Потужний удар: ЗСУ влучно ударили по системах ППО в Маріуполі

Українські військові знищили російські системи ППО в Маріуполі. Тепер росіянам знову треба буде думати, куди сховати свої системи протиповітряної оборони.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ці С-300 захищали аеродром. Навколо міста окупанти застосовують інші системи ППО.

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Потужний удар

За словами Андрющенка, протягом тижня ЗСУ знищили дві системи С-300. Крім цього, було "добито" залишки ППО в районі аеродрому біля Маріуполя.

Удар був потужний. Як я розумію, це була одна батарея С-300, її повністю знешкодили,

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.

Ці дві системи росіяни використовували не так для захисту міста, як для аеродрому біля Приморсько-Ахтарську. Саме з нього злітають літаки окупантів, які скидають бомби на Запорізький напрямок та Донецьку область.

Навколо міста росіяни використовують системи протиповітряної оборони навколо міста, а саме "Бук" і "Тор". Їх окупанти мають багато, поки українські військові їх не знищували.

Варто знов перебудувати систему розміщення

Раніше було уражено С-300 біля порту, після чого росіяни розмістили їх в іншому місці. Саме тоді люди передавали дані українській розвідці про таке переміщення.

Росіянам треба буде перебудувати систему протиповітряної оборони так, що ще раз все сховати, а це дуже важко,

– зауважив Андрющенко.