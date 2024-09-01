Потужний вибух чули в Сумах: туди летіла ракета

Росія продовжує атакувати українські мирні міста, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу під ударом знову опинились Суми.

Ввечері 1 вересня 2024 року у Сумах знову прогриміли вибухи. Раніше цього дня ворог вже атакував місто.

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У Сумах було гучно

Про вибух повідомили кореспонденти Суспільного. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету, яка рухалась туди.

Раніше також сповіщали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Місцева влада наразі не коментувала вибухи. Повітряні сили поінформували про ще одну ракету в бік Сумської області.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Росія останнім часом активізувала свої атаки на Суми та область. Часто ворог атакує керованими авіаційними бомбами та іншими видами озброєння.